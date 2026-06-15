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Інтернет знову "гальмує"? Простий спосіб покращити сигнал Wi-Fi, про який ви могли не знати

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Нічого важкого немає
Нічого важкого немає. Фото Колаж "Телеграф"

Дієві поради, аби покращити роботу

Повільний інтернет та постійні зависання мережі Wi-Fi — поширена проблема, яка викликає роздратування у багатьох користувачів. Навіть маючи високошвидкісне підключення від провайдера, ми часто стикаємося з нестабільним сигналом.

Проте, як зазначає видання Ofeminin, повернути максимальну швидкість інтернету можна за допомогою кількох простих кроків,. Найголовніший із них — це правильне розташування роутера.

Багато людей, керуючись естетикою інтер'єру, намагаються заховати маршрутизатор подалі від очей — у шафу, під стіл, за телевізор або в глухий кут кімнати. Експерти наголошують: це критична помилка, яка суттєво блокує та послаблює радіохвилі.

Wi-Fі роутер

Головне правило — правильна локація

Для оптимізації домашньої бездротової мережі фахівці радять дотримуватися простих рекомендацій щодо розміщення роутера:

  • Не ховайте пристрій: Переконайтеся, що роутер не закритий іншими предметами, меблями чи стінами шафи.
  • Підніміть його вище: Найкраще поставити маршрутизатор на відкриту полицю, комод або закріпити на стіні. Ідеальна висота — приблизно 1–1,5 метра від підлоги.
  • Обирайте центр оселі: Щоб сигнал поширювався рівномірно по всіх кімнатах, пристрій має знаходитися у максимально центральній точці квартири чи будинку, а не на околиці.
  • Уникайте перешкод: Намагайтеся не ставити роутер поруч із великою побутовою технікою (особливо мікрохвильовками) та металевими конструкціями, які створюють додаткові радіоперешкоди.

Навіть такі мінімальні зміни в розташуванні мережевого обладнання здатні кардинально змінити якість, швидкість та стабільність вашого інтернет-з'єднання без додаткових фінансових витрат.

Раніше "Телеграф" писав про лайфхаки від хорватів, які допоможуть відчутно охолодити кімнату.

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#Інтернет #Wi-Fi роутер #Роутер