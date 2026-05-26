Без сміху не вимовити. Яке англійське слово найкумедніше для українців

Українською слово має звичайний переклад

Викладачка англійської мови в мережі розповіла про найулюбленіше слово її учнів. Користувачі вже оцінили гумор та вимову.

Відповідне відео викладачка опублікувала в Тік Ток. Воно вже набрало тисячі переглядів та чимало коментарів.

За її словами, улюбленим словом учнів виявилось "debility". З англійської воно перекладається як слабкість, безсилля, неміч. Найчастіше означає стан фізичної виснаженості, втрати енергії або загальної слабкості організму.

Яке англійське слово смішить українців

Українців смішить не стільки переклад, скільки вимова слова — "дебіліті". Адже воно звучить як популярна лайка "дебіл", а додавання "-іті" створює іноземний шарм.

Смішне англійське слово debility

У коментарях користувачі писали, що це слово дійсно смішно звучить та входить у підбірку найсмішніших. Дехто додав, що сюди ж можна віднести й "бісукле", тобто bicycle — велосипед. Люди писали:

Моє улюблене слово обставини.

Знайомі, прикольно звучить.

Ой, дякую, мені сподобалося

Тепер і моє улюблене.

Ахахахах. Недавно його вивчила.

Бісукле всі забули.

