Без сміху не вимовити. Яке англійське слово найкумедніше для українців
Українською слово має звичайний переклад
Викладачка англійської мови в мережі розповіла про найулюбленіше слово її учнів. Користувачі вже оцінили гумор та вимову.
Відповідне відео викладачка опублікувала в Тік Ток. Воно вже набрало тисячі переглядів та чимало коментарів.
За її словами, улюбленим словом учнів виявилось "debility". З англійської воно перекладається як слабкість, безсилля, неміч. Найчастіше означає стан фізичної виснаженості, втрати енергії або загальної слабкості організму.
Українців смішить не стільки переклад, скільки вимова слова — "дебіліті". Адже воно звучить як популярна лайка "дебіл", а додавання "-іті" створює іноземний шарм.
У коментарях користувачі писали, що це слово дійсно смішно звучить та входить у підбірку найсмішніших. Дехто додав, що сюди ж можна віднести й "бісукле", тобто bicycle — велосипед. Люди писали:
- Моє улюблене слово обставини.
- Знайомі, прикольно звучить.
- Ой, дякую, мені сподобалося
- Тепер і моє улюблене.
- Ахахахах. Недавно його вивчила.
- Бісукле всі забули.
Нагадаємо, що українською неправильно казати "вішати" яблука чи банани в магазині. Адже російське "взвешивать" українською буде "зважувати", а не "взвішувати".
