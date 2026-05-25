В цьому палаці будували літаки та розводили курей черниці: де він розташований та який вигляд має

Неоготичний палац розташовано в селищі Червоне

У різних регіонах України зберігаються старі палаци й садиби. Частина з них стоять напівзруйнованими, а деякі тримаються завдяки людям, які намагаються зберегти історичну спадщину. Серед таких будівель і неоготичний Палац Ґрохольських-Терещенків у селищі Червоне на Житомирщині.

За різних часів це була не тільки шляхетна резиденція. На території маєтку будували літаки, працювали дитячий притулок, ПТУ та розміщувався монастир. "Телеграф" пропонує дізнатися історію цього палацу.

Коли та хто збудував палац

Палац в неоготичному стилі збудували наприкінці XIX століття на замовлення польського шляхтича Адольфа Норберта Еразма Ґрохольського, який володів селом Червоне.

Будівля була симетричною, триповерховою, витягнутою у плані. На головному фасаді була восьмибічна вежа, до бічних фасадів прилягали дві чотирибічні вежі. По обидва боки палацу стояли одноповерхова та двоповерхова "замкові" вежі. Неподалік у тому ж стилі звели господарські будівлі та конюшню. Архітектор споруди досі невідомий.

Палац Ґрохольських-Терещенків, 1928 р. Фото: Wikipedia

Який вигляд мав палац

У палаці були мармурові сходи та велика бальна зала з двома венеційськими кришталевими люстрами. У кімнатах стояли мармурові каміни, стіни прикрашала колекція голландських майстрів та мармурові статуї з Італії.

Парк навколо палацу займав разом із садами 58 гектарів. Там росли старі липи, дуби й каштани, були два озера й альтанка на острівці.

Фасад палацу, 2013 рік. Фото Wikipedia

Що відомо про власників палацу

Адольф Ґрохольський помер у 1863 році, заповівши Червоне своїй другій дружині Ванді. Але вдова незабаром виїхала за кордон. Червоне вона продала українському підприємцю Миколі Терещенку.

Терещенки були знамениті не тільки заможністю, а й меценатством і любов'ю до мистецтва. Палац вони перебудували й розширили, особливо з боку саду. Поруч із палацом Терещенки звели цукровий завод — і Червоне з того часу стало відоме в усій окрузі саме ним.

Авіамайстерня у палаці

Один із найцікавіших епізодів в історії маєтку пов'язаний із Федором Терещенком — молодим спадкоємцем, який захопився авіаконструюванням ще студентом Київської політехніки. У 1909 році, коли йому ледве виповнилося двадцять, він одружився з графинею Беатріс Кейзерлінг. Того ж року Червоне побачило перший у своїй історії літальний апарат — французький аероплан "Блеріо ХІ".

Внутрішній двір палацу. Фото Wikipedia

Пізніше в маєтку відкрили авіамайстерню на 25 робітників, а під злітну смугу пристосували звичайний вигін для худоби. 1909 року Терещенко збудував свій перший власний літак. У 1913 році майстерні отримали перше військове замовлення. Напередодні Першої світової у Червоному виробляли по два літаки на місяць. З 1915 року це вже офіційно був аеропланний завод. Невдовзі його евакуювали до Києва.

У власності Терещенків палац перебував до Жовтневого перевороту 1917 року. Після нього і маєток, і завод відібрали.

Безпритульні діти, пожежа, ПТУ та монастир

Після націоналізації в палаці влаштували притулок для дітей. Волелюбні малюки підпалили будівлю та втекли. Пожежа 1928 року завдала серйозних збитків. Зовнішній вигляд згодом відновили, але інтер'єри — мармур, люстри, розписи — зникли назавжди.

Герб Терещенків на терасі маєтку. Фото: chervone_tourism/Instagram

Далі в палаці розмістилося професійно-технічне училище. Воно пропрацювало приблизно до кінця XX століття, після чого переїхало до нової будівлі. Тоді палац і почав перетворюватися на руїну по-справжньому. Крадії виносили все, що можна було винести, навіть збивали кахель із підлоги. Фонтан із трьома напівоголеними граціями перенесли під селищну раду.

Після здобуття Україною незалежності колишній палац передали жіночому монастирю УПЦ МП. Черниці розвели тут курей і розбили клумби — але самою спорудою практично не переймалися. Занепад тривав.

Що з палацем зараз

У серпні 2023 року Господарський суд Житомирської області повернув садибу Ґрохольських-Терещенків у державну власність. Палац входить до реєстру культурної спадщини місцевого значення. За словами чиновників, якщо повернути його в комунальну власність, можна домогтися статусу пам'ятки національного рівня й повноцінної реставрації.

Але поки тривають юридичні та адміністративні процеси, палац уже живе. Тут з'явилися нові вікна, доглянута територія з клумбами та освітленням увечері, відремонтовані деякі кімнати. В маєтку облаштували туристичний простір — кімнату зі старовинними меблями та кавомашиною, де проходять виставки й продажі сучасного мистецтва.