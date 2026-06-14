Футбол перетворили на баскетбол: нове правило на ЧС-2026 розгнівало іменитих тренерів

Фахівці виступили проти додаткових перерв у футболі

На чемпіонаті світу з футболу-2026 гравці, вболівальники та тренери зіткнулися з неоднозначним нововведенням. У середині кожного з таймів передбачено трихвилинні перерви на водопій, що подобається далеко не всім.

Що потрібно знати

На ЧС-2026 з’явилися паузи на водопій

По ТБ у цей момент йде реклама

Тренери виступили проти цього нововведення

Здавалося, це чудова ініціатива, яка дбає про футболістів, проте на ЧС-2026 це відкрило комерційну сторону. Під час пауз по ТБ крутять рекламу, причому поки рекламний блок не закінчиться, матч не відновлять, повідомляє "Телеграф".

Колишній тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп заявив, що футбол ризикує перетворитися на "фон для рекламного шоу".

Футбол перебуває у заручниках керівників, які засіли у кондиціонованих офісах. Коли я побачив, як гравці просто стоять під час перерви на спеку, поки телевізійні паузи диктують ритм матчу, я не міг не поставити запитання: кому насправді служить Чемпіонат світу? Вболівальникам? Гравцям? Чи рекламодавцям? Матч Чемпіонату світу має текти як річка. Натомість ми будуємо греблі прямо посередині, щоб реклама могла прорватися. Футбол раніше був головною подією, але наразі ризикує стати фоновою музикою для рекламного шоу. Юрген Клопп

Юрген Клопп/Фото: Getty Images

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно вважає, що додаткові перерви ламають ритм гри.

Мені це не подобається. Я за перерви лише тоді, коли погодні умови екстремальні. Але коли умови хороші, це безглуздо та просто ламає ритм гри. Маурісіо Почеттіно

Маурісіо Почеттіно/Фото: Getty Images

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер вважає, що це нововведення призводить до тактичної деградації футболу і перетворює його на баскетбол із чотирма чвертями.

Це справді змінює динаміку гри, адже вона різко ділиться на чотири чверті. Тож це, безумовно, впливає. Звичайно, це звучить очевидно, але якщо одна з команд має перевагу, після такої паузи ситуація може змінитись. Але немає сенсу на це скаржитися. Це те, що є, і нам доведеться адаптуватись. Це були 45 хвилин. Ця тривалість [тайму] завжди була такою, і її не можна було змінити. Не було змоги щось коригувати. Якщо ти під тиском, доводилося якось із цим справлятися. Якщо розділити таку половину на дві частини, можна змінити динаміку. У цьому є свої плюси та мінуси, і ми на це не впливаємо. Гремм Поттер

Грем Поттер/Фото: Getty Images

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.

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