В Україні готують неприємний сюрприз для автомобілістів: що і коли чекає водіїв

Власників можуть зобов’язати платити за користування дорогами

Електромобілі в Україні можуть втратити частину пільг. Пропонується запровадити новий податок. Його аргументують пільгами та тим, що власники електромобілів не платять акцизи за пальне.

Що потрібно знати:

Держава і так надає пільги: безмитне ввезення і дешеве заряджання вночі

Пільги на імпорт електрокарів діють до кінця 2026 року

Держава субсидує їх тричі, стверджує народний депутат України Сергій Нагорняк, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики. В інтерв'ю "Телеграфу" "Тарифи не зростуть у 2026-му, але це погана новина для країни: пояснення нардепа" він наголосив, що окрім пільгового ввезення є постійні дотації.

"Держава субсидіювала їх тричі: спочатку дозволила ввезти електрокари без сплати мита, потім постійно дотує їхнє заряджання за пільговим тарифом, і ще — жодної копійки не відраховується у дорожній фонд, бо акциз на пальне вони не сплачують", — пояснює нардеп. Зазвичай кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються на розвиток та утримання дорожньої інфраструктури

Вони заряджають свої авто вночі по 2,16 грн замість денних 4,32 грн. Сергій Нагорняк, народний депутат

За його словами він буде одним зі співавторів законопроєкту про оподаткування власників електромобілів для обслуговування доріг. Раніше він називав приблизну суму та наголошував, що буде градація за категорією авто. Наприклад, для авто вартість близько 30 тисяч доларів, податок може становити 4 тисячі гривень на місяць. Проте голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що подібні проєкти наразі не розглядаються.

Які правила діють при ввезенні електрокарів

У 2025 році пільги на ввезення електрокарів продовжили до кінця 2026 року попри незгоду Бюджетного комітету. При ввезенні електрокарів не сплачується мито у розмірі 10% від вартості машини та ПДВ — 20% від вартості. З кожним роком сума недоотриманих податків колосально зростає.

Пільги на електрокари при ввезенні/ Інфографіка "Телеграф",ШІ

Здебільшого це китайські електромобілі. Зауважимо, "податок на дороги" власники звичайних авто сплачують через акцизи на пальне.

