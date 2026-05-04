В Украине готовят неприятный сюрприз для автомобилистов: что и когда ждет водителей

Владельцев могут обязать платить за пользование дорогами

Электромобили в Украине могут лишиться части льгот. Предлагается ввести новый налог. Его аргументируют льготами и тем, что владельцы электромобилей не платят акцизы за горючее.

Что нужно знать:

Государство и так предоставляет льготы: беспошлинный ввоз и дешевое заряжание ночью

Льготы на импорт электрокаров действуют до конца 2026 года

Государство субсидирует их трижды, утверждает народный депутат Украины Сергей Нагорняк , глава подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики. В интервью "Телеграфу" "Тарифы не возрастут в 2026-м, но это плохая новость для страны: объяснение нардепа" он подчеркнул, что кроме льготного ввоза есть постоянные дотации.

"Государство субсидировало их трижды: сначала разрешило ввезти электрокары без уплаты пошлины, потом постоянно дотирует их зарядку по льготному тарифу, и еще — ни копейки не отчисляется в дорожный фонд, потому что акциз на топливо они не платят", — объясняет нардеп. Обычно средства Государственного дорожного фонда направляются на развитие и содержание дорожной инфраструктуры

Они заряжают свои авто ночью по 2,16 грн. вместо дневных 4,32 грн. Сергей Нагорняк, народный депутат

По его словам, он будет одним из соавторов законопроекта о налогообложении владельцев электромобилей для обслуживания дорог. Ранее он называл приблизительную сумму и отмечал, что будет градация по категории авто. К примеру, для авто стоимость около 30 тысяч долларов, налог может составлять 4 тысячи гривен в месяц. Однако глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что подобные проекты пока не рассматриваются.

Какие правила действуют при ввозе электрокаров

В 2025 году льготы на ввоз электрокаров продлили до конца 2026 года, несмотря на несогласие Бюджетного комитета. При ввозе электрокаров не уплачивается пошлина в размере 10% стоимости машины и НДС — 20% стоимости. С каждым годом сумма недополученных налогов колоссально растет.

В основном это китайские электромобили. Заметим, "налог на дороги" владельцы обычных авто платят из-за акцизов на горючее.

