Живуть у Києві у звичайній "хрущовці": як виглядають батьки голови ОП Андрія Єрмака і що про них відомо (фото)

Одного разу глава ОП запросив журналістів і показав їм своїх батьків із конкретною метою

Андрій Єрмак – важлива персона в українській політиці. Широко відомим для українців він став після його призначення головою Офісу президента в лютому 2020 року. З особистістю Єрмака пов’язано кілька скандалів, зокрема через його родичів — брата Дениса та батька Бориса Миколайовича.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають батьки глави Офісу президента Андрія Єрмака, що про них відомо і де вони мешкають.

Батьки Андрія Єрмака — що про них відомо

Після призначення Андрія Єрмака головою Офісу президента, який змінив на цій посаді Андрія Богдана, у ЗМІ поповзли чутки про можливі зв’язки його батька з КДБ та ГРУ Росії. Щоб припинити ці домисли, Єрмак у жовтні 2020 року запросив журналістів видання "Бабель" у квартиру своїх батьків та показав їх громадськості.

Родина Андрія Єрмака. Фото: babel.ua

Відомо, що Борис Єрмак – корінний киянин, а його дружина Марина родом із Санкт-Петербурга. Вони познайомилися і одружилися 1971 року. Як виявилося, Борис та Марина Єрмак живуть у типовій київській хрущовці на бульварі Дружби народів. Також з батьками мешкає і молодший брат Андрія Єрмака Денис, проте він не вийшов до журналістів, коли ті були у квартирі.

Зважаючи на фото, які після цього потрапили в мережу, батьки голови Офісу президента вже пенсіонери. Вони живуть вельми скромно у своїй затишній квартирі.

Батьки Андрія Єрмака. Фото: babel.ua

Батько Єрмака — що відомо про його діяльність

Як писало тоді видання "Бабель", Борис Єрмак у 1980-х роках був важливою фігурою і обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані. Там же тоді він познайомився з деяким нікому невідомим Рахамімом Емануїловим, який згодом став впливовим російським банкіром. Багато років тому Андрій Єрмак допомагав Емануїлову відкрити бізнес в Україні. До речі, Рахамім Емануїлов через релігійну громаду пов’язаний із другом Путіна Ільхамом Рагімовим.

Батько Андрія Єрмака Борис Миколайович. Фото: babel.ua

Сам глава Офісу президента Андрій Єрмак заперечує всі можливі зв’язки батька з КДБ чи ФСБ Росії. Він вирішив показати, як живуть його батьки у Києві саме з метою припинення цих чуток та домислів.

Батьки Андрія Єрмака. Фото: babel.ua

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