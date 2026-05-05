Від моргу до... Медик із Житомира став зіркою соцмережі через своє хобі

Це захоплення допомагає чоловікові підняти настрій та розслабитися після роботи

Медик із Житомира Ростислав Грищенко став справжньою зіркою соцмереж завдяки своєму хобі, яке яскраво контрастує з його основною роботою. Вранці він працює фельдшером судово-медичної експертизи відділу дослідження трупів у морзі і готує померлих до поховання, а ввечері займається танцями на пілоні.

Про це йдеться у матеріалі "Суспільне". За словами чоловіка, основна робота йому подобається, оскільки він робить важливу справу.

"Це серйозна робота. Вона не з приємних. Звикаєш. Щодня бачиш смерть і спокійно до цього ставишся. Щоб підготувати тіло до поховання, це досить потужний обсяг роботи. І коли люди бачать різницю — до і після, і людям подобається те, що я зробив, для мене це хороша оцінка роботи", — поділився Грищенко.

Ростислав сказав, що на роботі відволікається, слухаючи музику та переглядаючи фільми. Каже, що любить драми, жахи, апокаліпсис, фільми про апокаліпсис, про зомбі.

Але головним його хобі є танці на пілоні, адже вони допомагають підняти настрій, відволіктися після важкого дня та тримати тіло у формі.

"Танці мені допомагають. Це спорт, це сила, яка мені потрібна на роботі. Ну і взагалі контакт із людьми живими", — каже він.

Ростислав Грищенко. "Суспільне. Житомир" /Катерина Мороз

Після чергування у морзі Ростислав Грищенко вирушає до спортивної зали тренуватися на пілоні.

"Йду займатися полспортом. Є такий вид спорту, якщо хтось ще не знав, бо дуже часто плутають, якщо це бачать пілон, то це — стриптиз тощо. Займаюся я чисто на пілоні полспортом три роки, хоча маю досвід уже з 1997-го року", — додав медик.

За словами медика, він захопився пілоном ще у студентські роки. Вдень відвідував пари у медичному інституті, а ввечері працював у клубі танцівником.

"Я раніше танцював у нічних клубах і в Житомирі і їздив по Україні. У Житомирі в кожному клубі був пілон і ми не знали, що з ним робити. Тому що жодної інформації ніде не було. Але пілон – це більше, ніж спорт", – сказав Ростислав, назвавши його мистецтвом.

Колеги по роботі підтримують і навіть просили станцювати на одному із корпоративів.

Підтримали чоловіка і в соціальних мережах. Під постами з репортажем про нього у коментарях українці залишили багато приємних та хвалебних слів.

"Молодець"

"Не кожен так зможе"

"Нормально. Він перезаряджає психіку"

"0 осуду"

Коментарі із соцмережі

