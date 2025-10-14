Пес увірвався в атмосферне відео дівчини і став зіркою — смішний ролик вируситься у мережі

Під роликом користувачі залишили кумедні коментарі про несподівану кінцівку

Українська блогерка випадково зняла на відео кумедний момент із собакою. Тварина стала головною родзинкою ролика та внесло до нього сміх та позитив.

Відповідне відео було опубліковано у TikTok на сторінці kindlekk. Дівчина знімала атмосферний ролик на тлі снігу та лісу у тумані, як раптом несподівано в кадр забіг собака.

"Я просто хочу зняти гарне відео… Також рандомний пес:", — підписала це відео блогерка.

Подальші дії тварини насмішили дівчину, адже собака настрибнула на її ногу і стала здійснювати неоднозначні рухи.

Під роликом користувачі залишили кумедні коментарі про несподівану кінцівку.

Коментарі під відео. Скріншот: TikTok/Kindlekk

