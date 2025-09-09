"Мені треба квиток в цей вагон". Провідник УЗ виконав вірусний танець та зачарував мережу (відео)

Українці в захваті від танцю провідника під пісню Jerry Heil

Провідник "Укрзалізниці" виконав запальний танець та став зіркою мережі. Раніше його колега став відомим на всю Україну через вечірку у власному вагоні.

Олександр Барильник — провідник, що виконав танець з кліпу "Додай гучності (12 points)" співачки Jerry Heil, опублікував відео у TikTok. Чоловік танцює у плацкартному вагоні, у формі провідника, на тлі вікна та полиць пасажирів. Він виконує танець дуже самовіддано, чітко проробляючи рухи.

Його "номер" оцінила навіть сама Jerry Heil, включивши його до підбірки виконання танцю зі свого кліпу, що співачка опублікувала у Instagram. Він йде третім у підбірці.

Мережа в захваті від танцю провідника

Українці залишили під відео безліч "лайків" та коментарів. Люди захоплюються таким позитивним та талановитим працівником УЗ. Ось деякі з коментарів:

Укрзалізниця тримається на таких позитивчиках, премію чоловіку за популяризацію компанії

Мені треба квиток в цей вагон, напрямок руху потягу не має значення

Квиток у ваш вагон має коштувати дорожче

Тепер зрозуміло чому не дістанеш білети на Укрзалізниці, всі хочуть їхати з Вами

Танець з кліпу Jerry Heil став вірусним

Танець з кліпу "Додай гучності (12 points)", що нещодавно презентувала Jerry Heil вже встиг стати вірусним. В оригіналі його виконують танцівники легендарного шоубалету Freedom Ballet.

Проте, на жаль, не всі провідники "Укрзалізниці" такі творчі та віддані роботі. Раніше "Телеграф" розповідав, що українець поскаржився, що провідник поїзда був нетверезим на робочому місці та нахамив йому. Після скарги чоловіка працівник УЗ обізвав його "стукачем".