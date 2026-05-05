От морга до... Медик из Житомира стал звездой соцсети из-за своего хобби

Это увлечение помогает мужчине поднять настроение и расслабиться после работы

Медик из Житомира Ростислав Грищенко стал настоящей звездой соцсетей благодаря своему хобби, которое ярко контрастирует с его основной работой. Утром он работает фельдшером судебно-медицинской экспертизы отдела исследования трупов в морге и готовит умерших к захоронению, а вечером — занимается танцами на пилоне.

Об этом говорится в материале "Суспільне". По словам мужчины, основная работа ему нравится, поскольку он делает важное дело.

"Это серьезная работа. Она не из приятных. Привыкаешь. Каждый день видишь смерть и спокойно к этому относишься. Чтобы подготовить тело к захоронению, это довольно массивный объем работы. И когда люди видят разницу — до и после, и людям нравится то, что я сделал, для меня это хорошая оценка работы", — поделился Грищенко.

Ростислав сказал, что на работе отвлекается, слушая музыку и просматривая фильмы. Говорит, что любит драмы, ужасы, апокалипсис, фильмов об апокалипсисе, про зомби.

Но главным его хобби являются танцы на пилоне, ведь они помогают поднять настроение, отвлечься после тяжелого дня и держать тело в форме.

"Танцы мне помогают. Это спорт, это сила, которая мне нужна на работе. Ну и вообще контакт с людьми живыми", — говорит он.

Ростислав Грищенко. "Суспільне. Житомир" /Екатерина Мороз

После дежурства в морге Ростислав Грищенко отправляется в спортивный зал тренироваться на пилоне.

"Иду заниматься полспортом. Есть такой вид спорта, если кто еще не знал, потому что очень часто путают, если это видят пилон, то это — стриптиз и так далее и тому подобное. Занимаюсь я чисто на пилоне полспортом три года, хотя имею опыт уже с 1997-го года", — добавил медик.

По словам медика, он увлекся пилоном еще в студенческие годы. Днем посещал пары в медицинском институте, а вечером работал в клубе танцовщиком.

"Я раньше танцевал в ночных клубах и в Житомире и ездил по Украине. В Житомире в каждом клубе был пилон и мы толком не знали, что с ним делать. Потому, что никакой информации нигде не было. Но пилон – это больше, чем спорт", – сказал Ростислав, назвав его искусством.

Коллеги по работе поддерживают и даже просили станцевать на одном из корпоративов.

Поддержали мужчину и в социальных сетях. Под постами с репортажем о нем в комментариях украинцы оставили много приятных и хвалебных слов.

"Молодец"

"Не каждый так сможет"

"Нормально. Он перезаряжает психику"

"0 осуждения"

