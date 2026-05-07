Как Каа из "Маугли": действительно ли змеи способны гипнотизировать свою жертву

У змей действительно есть плавные и медленные движения, которые можно воспринять как "завораживающий эффект"

Образ "гипнотизирующей" змеи, который многим знаком по "Книге джунглей" и "Маугли" на самом деле не имеет ничего общего с реальностью и биологией. И если в мультфильме огромный питон Каа буквально подчиняет волю своих жертв, то в живой природе таких случаев не существует.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак.

По его словам, данный миф как раз берет начало из литературных произведений. В "Книге джунглей" есть персонажи Наг и Нагайна — змеи, которые изображаются как почти "магические" существа. Или тот же Каа, который охотился на обезьян и гипнотизировал своих жертв, заставляя их самих приближаться к нему.

При этом, у змей действительно есть плавные и медленные движения, которые можно воспринять как "завораживающий эффект", но способностями к подчинению воли они не имеют.

"Нет, змеи никого не гипнотизируют, они так не умеют. Это произошло от их движений, которые в том числе призваны показать их присутствие. Они могут как-то выгибаться, и человеку может показаться, что змея пытается загипнотизировать", — объясняет эксперт.

Он добавил, что такое поведение является еще одним элементом защитного поведения змей.

Алексей Марущак

Интересные факты о змеях

В 2025 году в Индонезии обнаружили гигантского сетчатого питона, длина которого составила 7,22 м, а вес — 96,5 кг. Он считается самой длинной дикой змеей. Если разместить данного питона поперек стандартных ворот FIFA, он займет практически всю ширину от штанги до штанги. Или же, его длина примерно равна длине шести с половиной тележек для покупок, поставленных в ряд.

Тайпан Маккоя считается самым ядовитым видом змей в мире. Яда всего лишь от одной особи хватит, чтобы убить 100 человек. Её яд примерно в 180 раз сильнее яда кобры. К слову, это единственная змея Австралии, которая меняет цвет в зависимости от времени года: зимой (в июне-августе), когда не так жарко, эта змея заметно темнее. Голова вообще может приобретать глянцево-чёрный цвет.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой быстрой змеёй в мире является чёрная мамба. Ее скорость додостигает до 16 километров в час. К тому же эта змея приобрела печальную славу чрезвычайно опасной, укус которой до появления противоядий неизменно приводил к летальному исходу. Своё название получила благодаря чёрной окраске внутренней полости пасти, похожей на чернила.

В природе встречаются двухголовые змеи. Это редкая мутация, при которой эмбрион не разделяется полностью, образуя таким образом "сиамских близнецов" с одним телом и двумя головами. Такие случаи крайне редки.

Титанобоа — вид вымерших змей, которые, судя по строению скелета, являлись близкими родственниками современных удавов. Существовал 58—60 млн лет на территории современной Колумбии.

