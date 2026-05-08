Чи варто бити по параду у Москві на 9 травня? Генерали та експерти дали одноголосну відповідь

У фокусі — можливі сценарії дій та вибір цілей

На тлі наближення 9 травня одним із найголовніших питань залишається можливість ударів по параду Москві. І хоча Україна має реальну можливість втілити цей задум у життя, багато хто все ж таки сходяться на думці, що це лише символізм, який нашим військовим не потрібен.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав думки генералів, аналітиків та інших експертів із цього питання. Частина з них упевнена, що замість атак по Красній площі Україні варто зосередитися на важливих цілях.

Політичний ефект без військового сенсу

Журналіст Роман Цимбалюк в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" сказав, що атака по російській столиці на 9 травня має сенс із політичних причин. Проте журналіст вважає, що удари саме по Красній площі малоймовірні.

"Очевидно, ми утримаємося від того, щоб бити саме по Красній площі. І тут питання наших можливостей, вони не безмежні, і ми це теж розуміємо", — каже співрозмовник.

Керівник центру політичних студій Доктрина, політолог Ярослав Божко в інтерв’ю Radio NV також вважає, що з військового погляду сенсу бити по параду немає.

"Я не розглядаю, що удар по параду міг би мати якийсь дуже прямий військовий сенс. Але він має божевільний політичний сенс, тому що це показує російському громадянину, що його соціальний договір порушено, жодної безпеки в країні немає", — пояснив політолог.

До того ж, за його словами, це посилить думку суспільства, що російська влада бреше своїм громадянам про реальний стан справ у країні, а це для Росії руйнівний меседж.

Удар заради символізму: чи варто гра ризиків

Директор Агентства реформування сектору безпеки генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі "Еспресо" пояснив, що українській армії не властиві "показові удари" заради символізму.

"Я б радив не чіпати російський парад у Москві. Оскільки, традиція української армії точно не в показових ударах і витрачанні засобів. У нас безпілотники досить дорогі і люди збирають по копійці, щоб підтримати нашу армію. Відтак, якщо вже бити, то робити це в той самий момент, але точно не по цьому дійству і цих колонах, а тих обʼєктах, які вони залишили без прикриття стягнувши все до Москви. А по Москві можна вдарити й в наступний день, коли їм вже нічого не буде потрібно", — сказав Ягун.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що Україні все ж таки не варто атакувати Москву на 9 травня, оскільки удари завдадуть більше шкоди, ніж користі. Про це пише 24 канали.

Хоча атака по параду, який є сакральним для російської пропаганди, шокувала б російського голову Володимира Путіна та представників його режиму.

"Я вважаю, що бити по параду недоцільно. Це може викликати різні негативні наслідки у майбутньому: від заяв, що "Україна атакує ветеранів" та звинувачень у тероризмі – до різних агресивних дій у відповідь. Це може підштовхнути Путіна навіть до застосування тактичної ядерної зброї. Тому нам невигідно загострювати тут ситуацію", — вважає Маломуж.

Не Москва: які цілі називають пріоритетними

Генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що Україна має скористатися цим "вікном можливостей" і завдати ударів, але не по параду в Москві, а по Керченському мосту саме 9 травня. Про це повідомляється у матеріалі ТСН.

"Нам варто скористатися моментом, оцінити власні можливості і в черговий раз "потурбувати" Керченський міст, наприклад. Тут розвідка має доповісти, звідки саме росіяни зняли додаткові засоби ППО, вибрати момент та завдати ударів", — каже він.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що наша країна має два пріоритети.

"Перший – знищення інфраструктури і логістики нафтоперевалки, тобто все, що стосується нафти і заробітку на енергетичних ринках, користуючись війною на Близькому Сході. Щоб Росія не могла на цьому заробити, треба це знищувати, враховуючи, що ППО зосередженні біля Москви. Другий – хімічна галузь, тобто вибухівка і електронні можливості", — підкреслив він.

Військовий аналітик, авіаційний експерт Костянтин Криволап наголосив, що військової раціональності у питанні удару по параду немає, пише УНІАН.

"Я майже впевнений в тому, що наших суттєвих ударів по Москві не буде. Хоча особисто я б дуже хотів, щоб наші ракети "Фламінго" і дрони пролетіли над парадом у Москві й потім влучили в умовний Воткінський машинобудівний завод, який виробляє ракети "Іскандер", "Орєшнік" тощо. Тобто якщо порівнювати, який удар обрати – по Червоній площі чи по тому ж Воткінському заводу, то я б краще обрав завод. Але я думаю, що наше військово-політичне керівництво краще розуміє ситуацію, що можна робити, які загрози від цього є", — пояснив експерт.

Він також додав, що напередодні параду у Москві стягують системи протиповітряної оборони на випадок атаки дронами. Однак, на думку Криволапа, удари по російській столиці в цей день не дадуть нічого більшого, ніж символізм, який зараз Україні не потрібен. Через дефіцит українського далекобійного озброєння наша країна має іншу мету щодо ударів по Росії.

