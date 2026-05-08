Стоит ли бить по параду в Москве на 9 мая? Генералы и эксперты дали единогласный ответ

В фокусе — возможные сценарии действий и выбор целей

На фоне приближения 9 мая одним из самых главных вопросов остается возможность ударов по параду Москве. И хотя Украина имеет реальную возможность воплотить эту задумку в жизнь, многие все же сходятся во мнении, что это лишь символизм, который нашим военным не нужен.

В этом материале "Телеграф" собрал мнения генералов, аналитиков и других экспертов по данному вопросу. Часть из них уверена, что вместо атак по Красной площади Украине стоит сосредоточиться на более важных целях.

Политический эффект без военного смысла

Журналист Роман Цымбалюк в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сказал, что атака по российской столице на 9 мая имеет смысл по политическим причинам. Однако журналист полагает, что удары именно по Красной площади маловероятны.

"Очевидно, мы воздержимся от того, чтобы бить именно по Красной площади. И здесь вопросы наших возможностей, они не безграничны, и мы это тоже понимаем", — говорит собеседник.

Руководитель центра политических студий Доктрина, политолог Ярослав Божко в интервью Radio NV также полагает, что с военной точки зрения смысла бить по параду нет.

"Я не рассматриваю, что удар по параду мог бы иметь какой-то очень прямой военный смысл. Но он имеет безумный политический смысл, потому что это показывает российскому гражданину, что его социальный договор нарушен, никакой безопасности в стране нет", — объяснил политолог.

К тому же, по его словам, это усилит мнение общества, что российские власти врут своим гражданам о реальном положении дел в стране, а это для России разрушительный месседж.

Удар ради символизма: стоит ли игра рисков

Директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире "Эспрессо" объяснил, что украинской армии не свойственны "показательные удары" ради символизма.

"Я бы советовал не трогать российский парад в Москве. Поскольку, традиция украинской армии точно не в показательных ударах и расходовании средств. У нас беспилотники довольно дорогие и люди собирают по копейке, чтобы поддержать нашу армию. Следовательно, если уж бить, то делать это в тот же момент, но точно не по этому действу и этим колоннам, а тем объектам, которые они оставили без прикрытия стащив все в Москву. А по Москве можно ударить и в следующий день, когда им уже ничего не будет нужно", – сказал Ягун.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж полагает, что Украине все же не стоит атаковать Москву на 9 мая, поскольку удары принесут больше вреда, нежели пользы. Об этом пишет 24 канал.

Хотя атака по параду, который является сакральным для российской пропаганды, шокировала бы российского главу Владимира Путина и представителей его режима.

"Я считаю, что бить по параду нецелесообразно. Это может вызвать различные негативные последствия в будущем: от заявлений, что "Украина атакует ветеранов" и обвинений в терроризме – до различных агрессивных действий в ответ. Это может подтолкнуть Путина даже к применению тактического ядерного оружия. Поэтому нам невыгодно обострять здесь ситуацию", — считает Маломуж.

Не Москва: какие цели называют приоритетными

Генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Украина должна воспользоваться этим "окном возможностей" и нанести удары, но не по параду в Москве, а по Керченскому мосту именно к 9 мая. Об этом сообщается в материале ТСН.

"Нам стоит воспользоваться моментом, оценить собственные возможности и в очередной раз "побеспокоить" Керченский мост, например. Здесь разведка должна доложить, откуда именно россияне сняли дополнительные средства ПВО, выбрать момент и нанести удары", — говорит он.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что у нашей страны есть два приоритета.

"Первый – уничтожение инфраструктуры и логистики нефтеперевалки, то есть все, что касается нефти и заработка на энергетических рынках, пользуясь войной на Ближнем Востоке. Чтобы Россия не могла на этом заработать, надо это уничтожать, учитывая, что ПВО сосредоточении возле Москвы. Второй – химическая отрасль, то есть взрывчатка и электронные возможности", – подчеркнул он.

Военный аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап подчеркнул, что военной рациональности в вопросе удара по параду нет, пишет УНИАН.

"Я почти уверен в том, что наших существенных ударов по Москве не будет. Хотя лично я бы очень хотел, чтобы наши ракеты "Фламинго" и дроны пролетели над парадом в Москве и затем попали в условный Воткинский машиностроительный завод, который производит ракеты "Искандер", "Орешник" и т. д. То есть если сравнивать, какой удар выбрать – по Красной площади или по тому же Воткинскому заводу, то я бы лучше выбрал завод. Но я думаю, что наше военно-политическое руководство лучше понимает ситуацию, что можно делать, какие угрозы от этого исходят", — объяснил эксперт.

Он также добавил, что накануне парада в Москве стягивают системы противовоздушной обороны на случай атаки дронами. Однако, по мнению Криволапа, удары по российской столице в этот день не дадут ничего большего, чем просто символизм, который сейчас Украине не нужен. Из-за дефицита украинского дальнобойного вооружения наша страна имеет другую цель относительно ударов по России.

