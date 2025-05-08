Коли з усім світом говоримо "ніколи знову", росіяни — "можемо повторити"

У четвер, 8 травня, Україна відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. У радянські часи та довгий час після розпаду СРСР ця дата припадала на 9 травня. Однак саме 8 травня о 23:01 за центральноєвропейським часом у передмісті Берліна — Карлсгорсті — була підписана остаточна капітуляція нацистської Німеччини, яку визнають у цей день більшість країн Європи та світу.

У чому різниця між 8 та 9 травня

У США та Великій Британії про капітуляцію нацистської Німеччини офіційно оголосили 8 травня, тоді як у Радянському Союзі це сталося вночі з 8 на 9 травня 1945 року. Тому в багатьох країнах дата закінчення війни закріпилася як 8 травня, а в СРСР – 9 травня. Лише з 1965 року 9 травня стало офіційним святковим "Днем Перемоги", а раніше залишалося звичайним робочим днем.

Сама Росія досі продовжує приписувати собі всі здобутки у перемозі над нацизмом, не згадуючи жертовність самих українців. У Радянському Союзі 9 травня було свідомо обрано як день святкування Перемоги, щоб дистанціюватися від Заходу та сформувати власний образ тріумфу – з парадами, нагородами та патріотичною риторикою.

У РФ традиція відзначення кінця Другої світової набула нового розвитку — вона стала елементом пропаганди, засобом виправдання військової агресії та інструментом тиску на міжнародну арену через культ "перемоги предків". Побєдобєсіє, як зараза, вразила уми та серця росіян, які готові просто так вбивати своїх сусідів.

У Росії на 9 травня відбувається "побєдобєсіє". Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

9 Травня — не українське свято

Після початку повномасштабної війни з Росією дата 9 травня втратила для багатьох українців колишнє символічне значення. Вона набула агресивного відтінку, який і викликає відторгнення в українського народу. Після здобуття незалежності наша країна почала переглядати радянське минуле, включаючи роль у подіях Другої світової війни. Для багатьох українців 9 травня асоціюється не лише з перемогою над нацизмом, а й із десятиліттями радянської окупації та репресіями.

Україна обрала свій шлях пам’яті. Ми відзначаємо 8 травня як День пам’яті та примирення, а не свято та тріумф. Ми відчуваємо скорботу за жертвами тієї та нової російсько-української війни.