Ракети летять далеко. Чи може Україна дістати Путіна на 9 травня, несподіваний прогноз ШІ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Столицю РФ вже посилюють перед масовим заходом
Російський глава Володимир Путін останнім часом перейшов у режим "максимальної ізоляції", проте попереду сакральна дата — 9 травня і парад, на якому той завжди присутній, виступаючи зі зверненням. Але чи не побоїться Путін бути присутнім цього року і чи зможе Україна "дістати" до нього, якщо завдасть удару по параду в Москві.
"Телеграф" вирішив поцікавитися думкою з цих питань у штучного інтелекту Gemini. Він зробив дуже цікавий прогноз, підсвітивши важливу деталь.
Так, ШІ зазначив, що вже зараз Україна має можливість бити по цілям на відстані 1750 метрів, а Москва знаходиться всього в 450-500 км від кордону, тому фактично є доступною мішенню для дронів і далекобійних ракет.
Чи буде Путін на параді?
Geminі пише, що згідно з останніми даними розвідки та аналітичних звітів, російський лідер перебуває в режимі "максимальної ізоляції". Тобто значну частину часу він проводить у бункерах у Краснодарському краї чи Вадлаї.
До того ж особисту присутність Путіна на масових заходах нерідко замінюють використанням консервованих відео або двійників.
Оскільки на Червоній площі для нього є значні ризики і захід проходитиме в обмеженому форматі (без важкої техніки), особиста присутність Путіна на відкритій трибуні є малоймовірною.
Але у разі, якщо він все ж таки вирішить відвідати парад, будуть застосовані безпрецедентні заходи захисту.
Як готується Москва
У російській столиці вже повним ходом триває підготовка до 9 травня — прийнято надзвичайні заходи.
Йдеться, зокрема, про глушення зв’язку, оскільки мобільний інтернет та GPS у столиці фактично відключені з метою запобігання навігації безпілотників.
Крім того, регулярно припиняють роботу аеропорти московського вузла.
Кошти протиповітряної оборони встановлюють на урядових будівлях, зокрема, і Кремлі. Плюс до того, у Москві розгортають додаткові зенітні комплекси та системи РЕБ.
Якими будуть наслідки удару
Штучний інтелект дотримується думки, що навіть якщо удар буде завданий по параду 9 травня успішно, то Росія може використати це на свою користь і оголосити про загальну мобілізацію.
Ще один ризик полягає у можливій присутності іноземних гостей на параді. І хоча лідери західних країн не відвідуватимуть путінський парад, але на ньому можуть перебувати представники деяких країн, наприклад Білорусі. Ситуація у такому разі може вилитися у міжнародний інцидент.
Що зрештою?
Проаналізувавши ситуацію та можливі ризики, Geminі пише, що ліквідація Путіна під час проведення параду на 9 травня у Москві є критично складним завданням. Причина — його фізична відсутність на площі чи перебування у безпеці чи використання двійників.
До того ж у Москві, ймовірно, буде ешелонована система РЕБ, яка робить високоточне наведення на рухливу чи тимчасову мету практично неможливим.
До речі, про шанс, що українські дрони матимуть змогу побачити росіяни, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті VIII саміту Європейського політичного співтовариства в Єревані.
"Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді", — сказав він.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому російське "перемогу" 9 травня не пов’язане з Україною.