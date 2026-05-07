Ракети летять далеко. Чи може Україна дістати Путіна на 9 травня, несподіваний прогноз ШІ

Столицю РФ вже посилюють перед масовим заходом

Російський глава Володимир Путін останнім часом перейшов у режим "максимальної ізоляції", проте попереду сакральна дата — 9 травня і парад, на якому той завжди присутній, виступаючи зі зверненням. Але чи не побоїться Путін бути присутнім цього року і чи зможе Україна "дістати" до нього, якщо завдасть удару по параду в Москві.

"Телеграф" вирішив поцікавитися думкою з цих питань у штучного інтелекту Gemini. Він зробив дуже цікавий прогноз, підсвітивши важливу деталь.

Так, ШІ зазначив, що вже зараз Україна має можливість бити по цілям на відстані 1750 метрів, а Москва знаходиться всього в 450-500 км від кордону, тому фактично є доступною мішенню для дронів і далекобійних ракет.

Чи буде Путін на параді?

Geminі пише, що згідно з останніми даними розвідки та аналітичних звітів, російський лідер перебуває в режимі "максимальної ізоляції". Тобто значну частину часу він проводить у бункерах у Краснодарському краї чи Вадлаї.

До того ж особисту присутність Путіна на масових заходах нерідко замінюють використанням консервованих відео або двійників.

Оскільки на Червоній площі для нього є значні ризики і захід проходитиме в обмеженому форматі (без важкої техніки), особиста присутність Путіна на відкритій трибуні є малоймовірною.

Але у разі, якщо він все ж таки вирішить відвідати парад, будуть застосовані безпрецедентні заходи захисту.

Чи Путін буде на параді в Москві 9 травня. Скріншот: відповідь ШІ Gemini

Як готується Москва

У російській столиці вже повним ходом триває підготовка до 9 травня — прийнято надзвичайні заходи.

Йдеться, зокрема, про глушення зв’язку, оскільки мобільний інтернет та GPS у столиці фактично відключені з метою запобігання навігації безпілотників.

Крім того, регулярно припиняють роботу аеропорти московського вузла.

Кошти протиповітряної оборони встановлюють на урядових будівлях, зокрема, і Кремлі. Плюс до того, у Москві розгортають додаткові зенітні комплекси та системи РЕБ.

Як Москва готується по параду на 9 травня Скріншот: відповідь ШІ Gemini

Якими будуть наслідки удару

Штучний інтелект дотримується думки, що навіть якщо удар буде завданий по параду 9 травня успішно, то Росія може використати це на свою користь і оголосити про загальну мобілізацію.

Ще один ризик полягає у можливій присутності іноземних гостей на параді. І хоча лідери західних країн не відвідуватимуть путінський парад, але на ньому можуть перебувати представники деяких країн, наприклад Білорусі. Ситуація у такому разі може вилитися у міжнародний інцидент.

Якими будуть наслідки удару по параду на 9 травня. Скріншот: відповідь ШІ Gemini

Що зрештою?

Проаналізувавши ситуацію та можливі ризики, Geminі пише, що ліквідація Путіна під час проведення параду на 9 травня у Москві є критично складним завданням. Причина — його фізична відсутність на площі чи перебування у безпеці чи використання двійників.

До того ж у Москві, ймовірно, буде ешелонована система РЕБ, яка робить високоточне наведення на рухливу чи тимчасову мету практично неможливим.

Висновок ШІ Gemini/Скріншот

До речі, про шанс, що українські дрони матимуть змогу побачити росіяни, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті VIII саміту Європейського політичного співтовариства в Єревані.

"Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді", — сказав він.

