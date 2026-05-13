Украинцам объяснили, кому нужно заново оформить субсидию в 2026 году

Части украинцев придется повторно подавать документы, а сумма выплаты в этом месяце не должна удивлять – основное о субсидиях в мае

В мае украинцам автоматически переназначают жилищные субсидии, но есть те, кому нужно подавать заявление заново. Право на получение субсидии определяют до 30 апреля 2027 года.

Что нужно знать:

В мае жилищные субсидии большинства украинцев переназначают автоматически

Отдельным категориям граждан необходимо повторно подать заявление и документы

Подать документы можно через ПФУ, ЦНАП, "Действие" или по почте

Меньшая субсидия в мае связана с завершением отопительного сезона

Как сообщили в Пенсионном фонде, если домохозяйство и дальше будет иметь право на получение субсидии, ее размер на следующий период 2026-2027 годов будет определен без дополнительного обращения граждан на основе уже имеющихся данных.

В то же время, отдельным категориям украинцев необходимо повторно подать заявление и документы для назначения выплат. Это касается случаев, если:

заявитель или член домохозяйства арендует жилье и самостоятельно платит жилищно-коммунальные услуги

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц меньше количества зарегистрированных в доме

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица

домохозяйство претендует на субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива.

Подать документы для оформления жилищной субсидии можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда

почтой в территориальный орган Фонда

онлайн через веб портал электронных услуг или мобильное приложение "Пенсионный фонд"

через центры предоставления административных услуг

через уполномоченных представителей органов местного самоуправления

через портал "Дия".

Почему начисленная в мае субсидия меньше, чем обычно

Жилищная субсидия рассчитывается отдельно на отопительный и неотапливаемый сезоны. Неотапливаемый сезон длится с 1 мая по 30 сентября, а отопительный – с 1 октября по 30 апреля.

При этом субсидия на оплату отопления исчисляется с учетом продолжительности отопительного периода – с 16 октября по 15 апреля включительно. Именно поэтому размер выплат за апрель, которые граждане получили в мае, мог быть меньше, чем в предыдущем месяце, поскольку начисление за отопление производилось всего за 15 дней апреля. Выплата жилищной субсидии производится в текущем месяце за предыдущий.

