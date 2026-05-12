Autostrada проводить масштабний ремонт доріг: які траси відновлять

Зима є одним з найкритичніших періодів для дорожнього покриття, яке часто "сходить" разом зі снігом. Зима 2026 року — найважча з початку повномасштабної війни. Адже спостерігалися різкі перепади температур, сніг, льодяний дощ, перезволоження покриття через постійні опади. Проте поточна ситуація — радше результат накопиченого дефіциту утримання, а не важкого сезону.

У березні-квітні 2026 року Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури запланувало ремонти робіт гарячим асфальтобетоном в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.

"Пріоритет — міжнародні й ключові логістичні маршрути. Зокрема, М-05 Київ — Одеса, М-06 Київ — Чоп і дороги, що забезпечують оборонну логістику", — кажуть в Агентстві відновлення.

265 кілометрів дорожнього покриття траси М-06 вже відновлено

Траса Київ — Чоп є однією з основних транспортних артерій країни, що сполучає столицю із західними регіонами та європейськими напрямками та забезпечує щоденний рух тисяч автомобілів та вантажів стратегічного значення.

Дорожні бригади Autostrada працюють одночасно на Київщині, Житомирщині та Рівненщині. Процес організовано поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв та зберегти пропускну здатність дороги.

На Житомирщині триває відновлення відрізка від Житомира до межі з Рівненською областю, на ділянці Осівці — Кам’янка роботи вже завершені.

У Рівненській області дорожня техніка працює на відрізку Крупець — Радивилів. Раніше Autostrada завершила відновлення ділянки Бабин — Біла Криниця.

Загалом на різних відрізках траси М-06 з березня відновлено 265 кілометрів дорожнього покриття.

Траса М-21

Траса М-21 з’єднує північний кордон країни з пунктом пропуску "Могилів-Подільський — Отач" на українсько-молдовському кордоні, проходячи територією Житомирської та Вінницької областей.

Компанія Autostrada продовжує ремонт автомобільної дороги міжнародного значення М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський — важливого міжнародного транспортного коридору, який забезпечує транзитне сполучення між північчю, центром і півднем України, а також вихід до міжнародних маршрутів.

Окрему увагу приділено об’їзній міста Бердичів, яка є частиною цієї магістралі та наразі залишається однією з найпроблемніших ділянок, яка відіграє важливу роль у виведенні транзитного транспорту за межі міста.

Цю об’їзну було збудовано у 2007 році, її протяжність становить 13,7 км. Капремонт виконували ще у 2012 році. З урахуванням того, що середній строк експлуатації дорожнього покриття становить близько восьми років, наразі ця дорога потребує відновлення.

Відновлювальні роботи на трасі Н-02

Також тривають дорожні роботи на трасі Н-02 /М-06/ — Кременець — Біла Церква — Ржищів — Канів — Софіївка — на ділянці понад 62 кілометри (км 99+863 — км 162+037). Дорожні бригади та спецтехніка Autostrada працюють в районі Білогір’я.

"Ця дорога має стратегічне значення для економіки країни, адже проходить через сім областей, забезпечуючи надійний зв’язок між західними та центральними регіонами України", — кажуть у пресслужбі компанії.

Усі роботи на дорозі Н-02 планують завершити до 1 червня.

Варто додати, що високу якість та темпи робіт забезпечує мережа власних асфальтобетонних заводів Autostrada, а за відповідністю всіх стандартів на об’єкті стежать фахівці технагляду та мобільні лабораторії компанії.

