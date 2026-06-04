Касирка "АТБ" назвала найбільш "бісячу" звичку покупців: ніколи так не робіть

Деякі відвідувачі ігнорують правила магазину та навіть хамлять співробітникам

Працівники "АТБ" назвали поширені звички покупців, які найбільше їх дратують. Є кілька неприємних моментів у поведінці відвідувачів, але найгірше для касирів, коли клієнти ігнорують попередження, що каса закривається на перерву чи наприкінці дня.

Розмова про це виникла під публікацією касирки "АТБ" у соцмережі Reddit у відповідь на зауваження одного з учасників обговорень, що працювати в "АТБ" важко. Співробітниця супермаркету назвала найбільш "бісячу" звичку покупців та ще кілька неприємних моментів.

"Саме бісяче, коли стоїть табличка, люди читають що на ній написано, й все одно викладають товар на стрічку, поки сам їм про це не скажеш — не підуть", — написала касирка.

Серед інших негативних моментів роботи касирка назвала звичку покупців перебивати касира, кидати гроші та навіть кричати на співробітника. В розмові жінка додала, що це особливо важко наприкінці робочого дня, бо касири працюють по 12 годин та дуже втомлюються.

Як розповідав "Телеграф", українка поділилася робочим лайфхаком, як не переплачувати за покупки в "АТБ". Проста звичка може зекономити чимало грошей.