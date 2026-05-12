Autostrada производит масштабный ремонт дорог: какие трассы восстановят

Зима является одним из самых критических периодов для дорожного покрытия, которое часто "сходит" вместе со снегом. Зима 2026 года — самая трудная с начала полномасштабной войны. Ведь наблюдались резкие перепады температур, снег, ледяной дождь, переувлажнение покрытия из-за постоянных осадков. Однако текущая ситуация скорее результат накопленного дефицита содержания, а не тяжелого сезона.

В марте-апреле 2026 Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры запланировало ремонты работ горячим асфальтобетоном в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

"Приоритет — международные и ключевые логистические маршруты. В частности, М-05 Киев — Одесса, М-06 Киев — Чоп и дороги, обеспечивающие оборонную логистику", — говорят в Агентстве восстановления.

265 километров дорожного покрытия трассы М-06 уже восстановлено

Трасса Киев — Чоп является одной из основных транспортных артерий страны, соединяющей столицу с западными регионами и европейскими направлениями, обеспечивающей ежедневное движение тысяч автомобилей и грузов стратегического значения.

Дорожные бригады Autostrada работают одновременно в Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Процесс организован поэтапно, чтобы минимизировать неудобства водителям и сохранить пропускную способность дороги.

В Житомирской области продолжается восстановление отрезка от Житомира до границы с Ровенской областью, на участке Осовцы — Каменка работы уже завершены.

В Ровенской области дорожная техника работает на отрезке Крупец — Радивилов. Ранее Autostrada завершила восстановление участка Бабий — Белая Криница.

В общей сложности на разных отрезках трассы М-06 с марта восстановлено 265 километров дорожного покрытия.

Трасса М-21

Трасса М-21 соединяет северную границу страны с пунктом пропуска "Могилев-Подольский — Отач" на украинско-молдавской границе, проходя по территории Житомирской и Винницкой областей.

Компания Autostrada продолжает ремонт автомобильной дороги международного значения М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский – важного международного транспортного коридора, обеспечивающего транзитное сообщение между севером, центром и югом Украины, а также выход к международным маршрутам.

Отдельное внимание уделено объездной города Бердичев, которая является частью этой магистрали и остается одним из самых проблемных участков, которая играет важную роль в выведении транзитного транспорта за пределы города.

Эта объездная была построена в 2007 году, ее протяженность составляет 13,7 км. Капремонт производили еще в 2012 году. С учетом того, что средний срок эксплуатации дорожного покрытия составляет около восьми лет, эта дорога нуждается в восстановлении.

Восстановительные работы на трассе Н-02

Также продолжаются дорожные работы на трассе Н-02 /М-06/ — Кременец — Белая Церковь — Ржищев — Канев — Софиевка — на участке более 62 км (км 99+863 — км 162+037). Дорожные бригады и спецтехника Autostrada работают в районе Белогорья.

"Эта дорога имеет стратегическое значение для экономики страны, ведь проходит через семь областей, обеспечивая надежную связь между западными и центральными регионами Украины", — говорят в пресс-службе компании.

Все работы на дороге Н-02 планируется завершить до 1 июня.

Стоит добавить, что высокое качество и темпы работ обеспечивает сеть асфальтобетонных заводов Autostrada, а за соответствием всех стандартов на объекте следят специалисты технадзора и мобильные лаборатории компании.

