Забудьте про "Серьож" та "Серьог": як правильно і красиво звернутися до Сергія українською

Такі чоловіки часто відрізняються розсудливістю і дивовижною внутрішньою рівновагою

Чоловіче ім’я Сергій – одне з найпопулярніших в Україні. Однак багато громадян, які переходять на рідну мову, часто використовують кальки з російської, навіть не здогадуючись, як красиво і правильно звертатися до чоловіків із цим ім’ям українською.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Сергія українською. Експерт перерахував такі варіанти:

Сергійко;

Сергієнко;

Сергієчко;

Сергійчик;

Сергуня;

Сергун;

Серж.

Що означає ім’я Сергій

Ім’я Сергій є сильним та благородним класичним ім’ям із багатою історією.

Ім’я має давньоримське коріння та глибоку історію. Існує дві основні версії його походження:

Від римського родового імені: Ім’я походить від давньоримського патриціанського родового імені Sergius (Сергіус). Цей почесний рід, за легендами, вів свою історію від стародавніх троянців. У перекладі з латини воно означає "знатний", "високошановний" або "патрицій".

За іншою версією, ім’я пов’язують зі старовинним латинським словом servus, що перекладається як "слуга", але в глибшому і благороднішому сакральному сенсі — "слуга Бога" або "страж", "захисник".

Енергетика цього імені наділяє свого володаря прихованою силою, розсудливістю та дивовижною внутрішньою рівновагою.

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