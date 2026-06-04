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Забудьте про "Серьож" та "Серьог": як правильно і красиво звернутися до Сергія українською

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Чоловік в Україні
Чоловік в Україні. Фото Згенеровано Gemini

Такі чоловіки часто відрізняються розсудливістю і дивовижною внутрішньою рівновагою

Чоловіче ім’я Сергій – одне з найпопулярніших в Україні. Однак багато громадян, які переходять на рідну мову, часто використовують кальки з російської, навіть не здогадуючись, як красиво і правильно звертатися до чоловіків із цим ім’ям українською.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Сергія українською. Експерт перерахував такі варіанти:

Сергійко;

Сергієнко;

Сергієчко;

Сергійчик;

Сергуня;

Сергун;

Серж.

Що означає ім’я Сергій

Ім’я Сергій є сильним та благородним класичним ім’ям із багатою історією.

Ім’я має давньоримське коріння та глибоку історію. Існує дві основні версії його походження:

  • Від римського родового імені: Ім’я походить від давньоримського патриціанського родового імені Sergius (Сергіус). Цей почесний рід, за легендами, вів свою історію від стародавніх троянців. У перекладі з латини воно означає "знатний", "високошановний" або "патрицій".
  • За іншою версією, ім’я пов’язують зі старовинним латинським словом servus, що перекладається як "слуга", але в глибшому і благороднішому сакральному сенсі — "слуга Бога" або "страж", "захисник".

Енергетика цього імені наділяє свого володаря прихованою силою, розсудливістю та дивовижною внутрішньою рівновагою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською звертатися до Дмитра правильно.

Теги:
#Українська мова #Ім'я #Сергій