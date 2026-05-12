Юлія Тимошенко: Політично замовна справа проти мене розсипається на очах

Первинне звинувачення проти мене повністю спростоване, а монтаж аудіозапису моєї розмови підтверджують безліч незалежних експертів. НАБУ і САП не вдасться продовжувати цей абсурд надалі – всім уже зрозуміло, що справа сфальшована.

На цьому наголосила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко після розгляду апеляційної скарги.

"Первинне обвинувачення проти мене, що нібито була створена якась група із чотирьох депутатів і мене для порушення закону, повністю спростована свідченнями цих депутатів і мною, всіма матеріалами справи. Я з цими людьми не знайома, і вони дали покази в суді, що теж зі мною не знайомі", – зазначила Юлія Тимошенко.

До того ж вона повідомила, що експерт Харківського НДІ судових експертиз ім. проф. Н.С.Бокаріуса, який здійснював аналіз переданого НАБУ аудіофайлу, у своєму висновку офіційно вказав, що у наданому аудіофайлі містилися сліди редагування програмою Adobe Audition, призначеною для монтажу й обробки голосу.

"Це професійна програма для редагування аудіозаписів. Можете собі уявити, що вже безліч експертиз і документів свідчать про те, що аудіозапис сфабрикований! Однак всі наведені докази були проігноровані судом", – додала лідерка "Батьківщини.

Все це, стверджує Юлія Тимошенко, вказує на політичну замовність справи.