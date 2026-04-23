ПАРЄ підтримала Юлію Тимошенко

Країни-члени Парламентської асамблеї Ради Європи у своїй письмовій декларації висловили стурбованість порушеннями у справі НАБУ проти Юлії Тимошенко.

Йдеться, передусім, про проведення обшуків у партійному офісі "Батьківщини" без ухвали суду.

"Всупереч практиці Європейського суду з прав людини, її не запросили до суду під час постфактум легалізації цієї операції", – йдеться у декларації.

Представники країн-членів ПАРЄ також обурені повідомленнями про ймовірний монтаж аудіозапису та забороною для адвокатів Юлії Тимошенко доступу до нього.

"Це створює ризик порушення базового принципу кримінального провадження – рівності сторін у змагальному процесі. Це ставить під сумнів неупередженість і законність усього розслідування", – зазначено в документі.

ПАРЄ наполягає на чесному правосудді, тому закликає уникати будь-яких спекуляцій та надати стороні захисту Юлії Тимошенко доступ до оригінального аудіофайлу і можливість провести його незалежну експертизу.

"Ми й надалі стежитимемо за перебігом цієї справи", – резюмують підписанти декларації.