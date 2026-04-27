Перебіг справи Тимошенко розкритикували у Європарламенті: заявляють про упередженість і незаконність усього розслідування

Обшуки у партійному офісі "Батьківщини" без ухвали слідчого судді, обмеження адвокатам у доступі до оригіналу розмови та заборона на закордонні відрядження – неповний перелік порушень у справі Юлії Тимошенко, що свідчать про відсутність справедливого судового розгляду.

На це вказує один із чільних представників Європарламенту, доповідач по Україні, член Європейської народної партії, яка має найбільшу фракцію в Європарламенті, Міхаель Галер.

"Команда захисту Тимошенко не має доступу фактично до єдиного доказу – оригінального аудіофайлу записаної розмови. Все це порушує базовий принцип кримінального провадження – рівність сторін у змагальному процесі та ставить під сумнів неупередженість та законність всього розслідування.

Команда захисту Тимошенко має отримати доступ до оригінального аудіофайлу для проведення незалежного розслідування", – наголосив європейський політик.

Він також закликав не перешкоджати Юлії Тимошенко у здійсненні парламентській дипломатії та співпраці з європейськими й міжнародними партнерами.

"Їй слід дозволити здійснювати парламентську дипломатію та політичний обмін, яких Україна, а також її європейські та міжнародні партнери так потребують у ці важкі часи", – вважає Міхаель Галер.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ виступила проти переслідувань Юлії Тимошенко, закликавши забезпечити чесне розслідування справи. У спеціальній письмовій декларації вказано на порушення принципу змагальності сторін, ігнорування практики ЄСПЛ і масові спекуляції під час розгляду справи лідерки "Батьківщини".

Експерти також вказують на ризики, що стосуються погіршення перспектив вступу України в ЄС у зв’язку з політичним переслідуванням Юлії Тимошенко.

Довідково.

Міхаель Галер – депутат Європарламенту від Німеччини з 1999 року. Він є постійним доповідачем з питань України. Він готує звіти Європарламенту щодо України (зокрема щорічні оцінки прогресу), веде переговори та формує позицію парламенту щодо політики ЄС стосовно України, а також виступає одним із головних "кураторів" теми України в Європарламенті.

Наразі готується чергова доповідь Європарламенту щодо України, яка має бути оприлюднена вже наступного місяця.