Справедливий формат для України — це не удари по житлових будинках

Після масованих атак Росії на Україну 13 та 14 травня президент Володимир Зеленський доручив Силам оборони та спецслужбам запропонувати формати справедливої відповіді. Штучний інтелект припустив те, якою вона може бути і кожен із варіантів виявився болючим для ворога.

"Телеграф" розповідає про те, як бачить ШІ відповідь України. Слід зазначити, що свій прогноз нейромережа побудувала на аналізі вже існуючих тактик української армії.

Удари по "бюджету" та паливній логістиці

ШІ вважає цей варіант одним із найболючіших.

Ціль: Нафтобази, нафтопереробні заводи (НПЗ) та термінали.

Нафтобази, нафтопереробні заводи (НПЗ) та термінали. Результат: Падіння обсягів валютних доходів до російського бюджету та нестача пального для бойових машин. Дані дії є "асиметричною відповіддю", що змушує кремлівське керівництво витрачати рідкісні комплекси протиповітряної оборони задля прикриття підприємств, замість того, щоб відправляти їх на передову.

2. "Павутина 2.0"

У зв’язку з тим, що основна частина ракет, що прямують у бік України, запускається з бортів Ту-95МС або МіГ-31К, реакція може бути спрямована на точки постійного розміщення даних повітряних суден.

Мета: Авіабази на кшталт "Шайковки", "Енгельса" або "Олєньї".

Авіабази на кшталт "Шайковки", "Енгельса" або "Олєньї". Результат: Як зазначає штучний інтелект, якщо навіть не вдасться ліквідувати конкретні повітряні судна, то завдання збитків складам зі снарядами, злітно-посадковим смугам або машинам-заправникам змусить противника відвести авіаційну техніку на ще більш далекі відстані. Це пролонгує час підльоту та призводить до прискореного зносу льотного ресурсу.

3. Дипломатичний та санкційний "удар"

Зеленський на ставці, на думку ШІ, невипадково наголосив на обстрілі автомобіля Організації Об’єднаних Націй. Цей інцидент може стати приводом для впливу на закордонних союзників.

Мета: Досягнення офіційного схвалення застосування західного високоточного далекобійного озброєння (включаючи Storm Shadow і ATACMS) по об’єктах всередині Російської Федерації.

Досягнення офіційного схвалення застосування західного високоточного далекобійного озброєння (включаючи Storm Shadow і ATACMS) по об’єктах всередині Російської Федерації. Результат: "У разі, якщо слідом за нападом на місію ООН міжнародна спільнота остаточно припинить "демонструвати тривогу" і скасує заборони на проведення атак по армійських точках глибоко всередині РФ, подібний крок перетвориться на ключову стратегічну відплату, здатну переламати весь перебіг бойових дій", — додав ШІ.

Підсумок: ШІ резюмує, що справедлива відповідь у розумінні України — це не удари у відповідь по житлових будинках, а знищення інструментів ворога.

