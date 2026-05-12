Юлия Тимошенко: Политически заказное дело против меня рассыпается на глазах

Первоначальное обвинение против меня полностью опровергнуто, а монтаж аудиозаписи моего разговора подтверждают множество независимых экспертов. НАБУ и САП не удастся продолжать этот абсурд в дальнейшем – всем уже понятно, что дело сфальсифицировано.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко после рассмотрения апелляционной жалобы.

"Первоначальное обвинение против меня, что якобы была создана какая-то группа из четырех депутатов и меня для нарушения закона, полностью опровергнута показаниями этих депутатов и мной, всеми материалами дела. Я с этими людьми не знакома, и они дали показания в суде, что тоже со мной не знакомы", — отметила Юлия Тимошенко.

К тому же, она сообщила, что эксперт Харьковского НИИ судебных экспертиз им. проф. Н.С.Бокариуса, осуществлявший анализ переданного НАБУ аудиофайла, в своем заключении официально указал, что в данном аудиофайле содержались следы редактирования программой Adobe Audition, предназначенной для монтажа и обработки голоса.

"Это профессиональная программа для редактирования аудиозаписей. Можете себе представить, что уже множество экспертиз и документов свидетельствуют о том, что аудиозапись сфабрикована! Однако все приведенные доказательства были проигнорированы судом", — добавила лидер "Батькивщины".

Все это, утверждает Юлия Тимошенко, указывает на политический заказ дела.