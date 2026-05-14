Олія у воді для макаронів: популярна порада, яка тільки псує страву

Є інший спосіб приготування, при якому макарони не злипнуться

Багато господинь упевнені, що додавання олії у воду під час приготування макаронів рятує їх від злипання. Спосіб здається логічним, але при цьому працює не завжди. Щобільше, олія у воді зрештою псує страву.

Є надійний метод, який реально допомагає приготувати макарони так, щоб вони не злипалися і не прилипали до посуду, пише кулінарний портал Southern Living.

Чому макарони злипаються

Під час варіння макаронів у воду виділяється крохмаль. Якщо макаронам тісно в каструлі або їх не перемішують, під впливом крохмалю, що виділився, вони злипаються між собою навіть в окропі.

Чому не можна додавати масло під час варіння макаронів

Олія і вода не змішуються. Поки макарони варяться, олія плаває на поверхні, жодним чином не впливаючи на процес. Зате після того, як воду зливають, вона осідає на макаронах тонкою слизькою плівкою.

У результаті макарони не з'єднуються із соусом. Будь-яка підлива — томатна, вершкова, песто — просто стікає з такої пасти, не вбираючись і не обволікаючи кожен шматочок. Замість соковитої страви виходить гарнір із соусом поруч.

Як варити макарони, щоб вони не злипалися

Правильно приготувати макарони без грудок і без олії у воді допоможуть кілька простих правил.

Готуйте у великій каструлі. Чим більше води, тим більше місця у пасти для вільного руху, і менше шансів, що вона злипнеться.

Кидайте макарони тільки в активно киплячу воду. Саме бурхливе кипіння не дає їм злипнутися одразу після потрапляння в каструлю.

Мішайте макарони в першу хвилину приготування і після. Саме на початку варіння крохмаль особливо активний. Перемішайте макарони одразу після закладання і кілька разів у процесі — цього достатньо, щоб вони не злиплися.

Не виливайте всю воду після приготування макаронів. Додайте кілька ложок у соус, коли будете перемішувати з пастою. Завдяки цьому страва набуде шовковистої текстури, а соус краще "прилипне" до кожного шматочка.

Що робити, якщо макарони таки злиплися

Якщо після того, як злили воду, макарони все одно почали злипатися, перекладіть їх назад у теплу каструлю і додайте трохи води від варіння або вже готового соусу. Перемішайте — і макарони розійдуться.

Головне — не промивайте пасту під холодною водою. Це змиє крохмаль, через що соус не триматиметься, і консистенція стане водянистою.

Головне — не промивайте пасту під холодною водою. Це змиє крохмаль, через що соус не триматиметься, і консистенція стане водянистою.