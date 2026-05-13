"Буде важка ніч": військовий експерт про цілі та наслідки ударів Росії по інфраструктурі
Атака охопила безліч напрямків і вже завдала шкоди
Нова комбінована тривала повітряна атака по критично важливих об'єктах в Україні спрямована на тиск на тил і може включати кілька хвиль із застосуванням дронів і ракет. Наслідки залежать від цілей ворога та ефективності роботи ППО.
Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів військовий експерт, керівник проектів із безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.
"Перша і ключова мета – це деморалізація тилу для того, щоб Україна погодилася на капітуляцію, прийняла російські умови. А для досягнення є різні цілі: починаючи від ударів по внутрішній інфраструктурі, зовнішній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі життєзабезпечення, найбільш населеним пунктам. Все воно лягає в одну канву", — каже він.
Співрозмовник каже, що вночі та вранці була перша хвиля "Шахедів", вдень можна нарахувати ще дві хвилі. При цьому ворог готувався до ракетно-дронового удару ще до 9 травня. Це можна було встановити за перельотами стратегічної авіації, завантаження калібрів на морському носії.
"Не дарма і вище політичне керівництво попереджає про загрозу дуже потужного удару супротивника. Тяжка ніч буде", — зазначив співрозмовник.
Якими можуть бути наслідки
Експерт наголосив, що все залежить від того, за якими цілями битиме ворог і як відпрацює протиповітряна оборона України.
У ніч на 13 травня ворог уже вдарив по підстанції у Полтаві, через що виникли проблеми з електроенергією в кількох регіонах.
"Але готуватися потрібно до тяжкої ночі. І може й до тяжких наслідків", — підсумував він.
Передісторія
Росія здійснила масштабну атаку безпілотниками на території України. За даними моніторингових каналів, було застосовано близько 300 ударних та імітаційних дронів, які рухалися кількома хвилями у різних напрямках, перевантажуючи систему ППО.
Безліч дронів фіксували на таких напрямках:
- Чернігівщина — Київщина,
- Миколаївщина — Кіровоградщина — Одещина,
- Житомирщина – Рівненщина.
Також ряд дронів направлявся у бік західних регіонів, включаючи Хмельницьку, Рівненську та Волинську області.
У Головному управлінні розвідки 13 травня попередили про тривалий характер удару. Ворог задіяв велику кількість дронів, а надалі можливі удари крилатими та балістичними ракетами по об’єктах критичної інфраструктури, включаючи енергетику та системи життєзабезпечення.
Наразі вже відомо про наслідки ударів:
- У Харківській області понад 4,5 тис. абонентів у Дергачах та сусідніх населених пунктах залишилися без світла,
- У Корюківському районі Чернігівської області – понад 10 тис. абонентів без світла
- У Рівному після вибухів частина міста також залишилася без електроенергії
- В Одесі зафіксовано падіння уламків дрону на дах багатоповерхового житлового будинку з подальшим займанням автомобілів. Відомо про двох постраждалих.
- У Луцьку чути вибухи, інформація про пошкодження уточнюється.
- На Київщині зафіксовано падіння уламків БПЛА в Оболонському районі, постраждалих немає.
