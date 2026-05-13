Удар по Одесі та Луцьку, відключення світла: все про масований обстріл України (оновлюється)

Ворог намагається перевантажити ППО України

Росія влаштувала денну масовану атаку безпілотниками. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про рекордну кількість ударних та імітаційних дронів — близько 300. На Київщині, в Києві та в Хмельницькому чули вибухи.

14:00 Вибухи в центрі Луцька, – в.о. міського голови Шкльода. Інформація про пошкодження будівель та про постраждалих уточнюється.

13:40 В Одесі зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах 9-ти поверхового житлового будинку з подальшим загоранням припаркованих автомобілей. Попередньо, двоє людей постраждало.

Після вибухів у Рівному частина міста залишилася без світла, — місцеві ЗМІ.

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Харківщині, понад 4500 абонентів у Дергачах та інших населених залишилися без світла. Також без світла залишились понад 10 тис. абонентів у Корюківському районі Чернігівської області.

13:00 Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків БпЛА в Оболонському районі. Наразі — без постраждалих.

12:45 Головне управління розвідки попередило про тривалий повітряний удар. За даними ГУР цілі — критичні об'єкти інфраструктури і не тільки. Росія вже використала велику кількість дронів для перевантаження систем протиповітряної оборони, на черзі — ракети

"Надалі росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі москви — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади", — йдеться в повідомленні.

12:30 Безпілотники двома групами рухаються на захід України.

Канал єРадар зауважує, що частина дронів вже підлетіла до меж Хмельницької області. На шляху дронів — Сарни, Рівне, Луцьк, Ковель. Десятки дронів фіксують над усіми областями центру, сходу та півночі України, зокрема в бік Київщини, Рівненщини, Одещини, Хмельниччини і далі.

Найбільше "шахедів" фіксують на напрямках: Чернігівщина — Київщина — 60 шт, Миколаївщина — Кіровоградщина/Одещина — 55 дронів, Київщина — Житомирщина 50 дронів, Житомирщина — Рівненщина — 30 дронів.

Станом на 12:11 в Києві дали відбій тривоги та за кілька хвилин поновили. Наразі в області тривога зберігається. В інших областях також зафіксована дронова загроза.

Радник Міноборони та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (FLASH) заявив, що дрони летять вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5–10 км один за одним і одразу великими групами, щоб перевантажити українську систему ППО та збільшити кількість цілей, які можуть прорватися вглиб країни.

Водночас він звернув увагу, що російські дрони уникають польотів безпосередньо над територією Білорусі, хоча це могло б скоротити маршрут. "Для ворога це зайві ризики бути збитими, зайвий час польоту, зайві складнощі програмування маршруту. Це свідчить про те, що РБ не поспішає надавати РФ свій повітряний простір навіть на кілька кілометрів", — пише Бескрестнов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що моніторингові канали попереджали про подібну можливість. Потенційно до атак можуть доєднатися МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал".