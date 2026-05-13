"Будет тяжелая ночь": военный эксперт о целях и последствиях ударов России по инфраструктуре

Атака охватила множество направлений и уже нанесла ущерб

Новая комбинированная продолжительная воздушноая атака по критически важным объектам в Украине направлена на давление на тыл и может включать в себя несколько волн с применением дронов и ракет. Последствия зависят от целей врага и эффективности работы ПВО.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

"Первая и ключевая цель – это деморализация тыла для того, чтобы Украина согласилась на капитуляцию, приняла российские условия. А для достижения есть разные цели: начиная от ударов по внутренней инфраструктуре, по внешней инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре жизнеобеспечивания, по самым населенным пунктам. Все оно ложится в одну канву", — объяснил он.

Собеседник говорит, что ночью и утром была первая волна "Шахедов", днем можно насчитать еще две волны. При этом, враг готовился к ракетно-дроновому удару еще до 9 мая. Это можно было установить по перелетам стратегической авиации, по загрузке калибров на морском носителе.

"Не зря и высшее политическое руководство предупреждает об угрозе очень мощного удара противника. Тяжелая ночь будет", — отметил собеседник.

Павел Лакийчук

Какими могут быть последствия

Эксперт подчеркнул, что все зависит от того, по каким целям будет бить враг и как отработает противовоздушная оборона Украины.

В ночь на 13 мая враг уже ударил по подстанции в Полтаве из-за чего возникли проблемы с электроэнергией в нескольких регионах.

"Но готовиться нужно к тяжелой ночи. И может быть и к тяжелым последствиям", — подытожил он.

Предыстория

Россия совершила масштабную атаку беспилотниками по территории Украины. Согласно данным мониторинговых каналов, было применено около 300 ударных и имитационных дронов, которые двигались несколькими волнами в разных направлениях, перегружая систему ПВО.

Множество дронов фиксировали на таких направлениях:

Черниговщина — Киевщина,

Николаевщина — Кировоградщина — Одесщина,

Житомирщина — Ровенщина.

Также ряд дронов наравлялся в сторону западных регионов, включая Хмельницкую, Ровенскую и Волынскую области.

В Главном управлении разведки 13 мая предупредили о продолжительном характере удара. Враг задействовал большое количество дронов, а в дальнейшем возможны удары крылатыми и баллистическими ракетами по объектам критической инфраструктуры, включая энергетику и системы жизнеобеспечения.

В настоящий момент уже известно о последствиях ударов:

В Харьковской области более 4,5 тыс. абонентов в Дергачах и соседних населённых пунктах остались без света,

В Корюковском районе Черниговской области — более 10 тыс. абонентов без света

В Ровно после взрывов часть города также осталась без электроэнергии

В Одессе зафиксировано падение обломков дрона на крышу многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием автомобилей. Известно о двух пострадавших.

В Луцке были слышны взрывы, информация о повреждениях уточняется.

В Киевской области зафиксировано падение обломков БПЛА в Оболонском районе, пострадавших нет.

Карта тревог в Украине по состоянию на 14:15 / 13 мая

