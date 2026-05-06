Росія б'є по АЗС: що тепер має знати кожен водій в Україні (інфографіка)

Правильні дії на АЗС під час обстрілу — питання життя та смерті

Під час повітряної тривоги та небезпеки атаки водіям, які опинилися на автозаправних станціях треба знати та виконувати правила, які можуть врятувати життя. Росіяни почали активно завдавати ударів по АЗС.

Про правила поведінки на АЗС під час тривоги в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук:

Леонід Косянчук. Фото: Суспільне

Варто розуміти, що АЗС є пожежонебезпечними об'єктами, і навіть невеликий осколок біля газової ємності може спричинити пожежу. Водночас захистити кожну станцію технічно неможливо, а норми безпеки для персоналу досі написані під мирний час.

Що робити, якщо повітряна тривога застала на заправці

Леонід Косянчук дає чіткі рекомендації для водіїв. Почувши тривогу на АЗС, треба негайно від'їжджати за межі станції, на безпечну відстань.

Ще кращим рішенням буде залишити машину і йти в укриття. Адже машину можна купити нову, а життя — ні.

Що робити водію під час тривоги на АЗС. Інфографіку створоено ШІ

В жодному разі не варто ігнорувати небезпеку та продовжувати чекати своєї черги заправитися під час повітряної тривоги. Ціна легковажності може бути занадто високою.

Також Косянчук рекомендує стежити за рівнем пального в баку авто. В умовах війни та небезпеки обстрілів особливо важливо не доводити до критично низького рівня пального в умовах, коли найближча АЗС може бути зачинена.

Росія атакує АЗС — що відомо

Лише за один тиждень росіяни завдали 15 ударів по 11 АЗС у Харкові. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, практично всі атаки припали на газові станції, встановлені на заправках. Ворог застосовує дрони типу V2U зі штучним інтелектом, попередньо налаштовані саме на об'єкти паливної інфраструктури.

Пожежа на АЗС у Харкові 2 травня 2026 року. Фото: Суспільне Харків

Крім того, 3 травня росіяни завдали удару біля АЗС у Криничанській громаді на Дніпропетровщині. Спалахнула пожежа, а поряд саме проїжджав автобус із близько 40 дітьми. Поранено щонайменше шістьох осіб, серед яких 10-річний хлопчик і вагітна жінка.

