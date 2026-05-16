Рідкість для міста: у Львові помітили дику лісову "гостю" (відео)

Очевидиця зняла несподівану зустріч

У Шевченківському районі Львова помітили козулю. Вона вибігла з лісопарку і зупинилася біля дороги, порадувавши собою перехожих.

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі Threads. Автор посту вказала, що зустріла незвичайного гостя міста прямо дорогою на роботу.

На кадрах видно, що тварина виглядає із лісопарку, але побоюється вийти до людей. Через кілька секунд козуля тікає назад у зелену зону.

Цікаві факти про козулю

Це рід оленів, що мешкають на території Євразії. Віддають перевагу листяним і змішаним лісам, лісостепу, горам.

Забарвлення влітку темно-руде, взимку — сіро-буре, в ділянці хвоста біла пляма

На кожній нозі козулі дійсно розташовується по дві пари копитець

Козулі майже не видають звуків, однак у них є короткий гавкіт (схожий на собачий), а також писк при тривозі

Висота тварини коливається в межах 60-90 см, довжина – до 140 см, маса тіла може досягати 37 кг

Швидкість бігу може досягати 60 км/км, причому козуля пересувається великими стрибками у висоту до 2 метрів

У дикій природі козуля може житивід 9 до 12 років

У козуль є "невидимий" спосіб спілкування — вони використовують запахові мітки. Тобто спеціальні залози на ногах і голові залишають хімічні сигнали, які інші козулі можуть "читати" як соціальні повідомлення.

Цікаві факти про козулі. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку дику тварину найчастіше можна побачити у великих містах.