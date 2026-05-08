В Україні мешкає черепаха вагою понад 100 кг: де можна побачити цього гіганта (відео)

Тварину двічі перевозили

Вінницький зоопарк поповнився унікальними мешканцями. Сюди на постійне проживання переїхали шпороносні черепахи.

Раніше ці рептилії перебували на перетримці у Київському зоопарку, куди потрапили після евакуації із зони активних бойових дій. "Телеграф" розповість, що відомо про цей вид плазунів і де їх можна знайти зараз.

Звідки вони родом

Шпороносна черепаха (Centrochelys sulcata) — це справжній "гість із гарячої Африки". Це найбільша материкова черепаха у світі (поступається розмірами лише острівним гігантам із Галапагосів та Альдабри).

Як вони виглядають та скільки важать

Ці черепахи вражають своєю могутністю. Дорослі особини легко перетинають позначку в 100 кг. Панцир має пісочно-коричневе забарвлення, що допомагає маскуватися в пустелі. Свою назву вони отримали через характерні великі нарости (шпори) на задніх лапах, які допомагають їм рити нори та захищатися. Справжні довгожителі, які можуть жити понад 70–100 років.

Шпороносна черепаха

Чим ласують велетні

Попри свій грізний вигляд, ці рептилії є суворими вегетаріанцями. Їхній раціон у зоопарку максимально наближений до природного:

Основа: Свіжа трава, сіно та різноманітна зелень.

Свіжа трава, сіно та різноманітна зелень. Овочі: Морква, гарбуз, кабачки.

Морква, гарбуз, кабачки. Фрукти: Лише зрідка як десерт (наприклад, яблука).

Де шукати екзотичних гостей

Побачити африканських велетнів можна в Подільському зоопарку, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 9. Черепахи вже обжили свій літній майданчик.

Шпороносна черепаха. Фото - Подільський зоопарк

Раніше "Телеграф" писав, що на Одещині помітили зграю рожевих фламінго.