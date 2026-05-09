Велику отруйну амфібію помітили на Закарпатті. Як виглядає земноводна тварина (фото)

Цю тварину в народі називають дощівкою

На Закарпатті нещодавно помітили отруйну велику амфібію. Тварина майже не боялась людей та підійшла досить близько до поселення.

Про це розповідає кореспондент "Телеграфу". Зауважимо, що йдеться про саламандру вогняну чи плямисту, яку помітили в Тячеві.

Як видно на фото, це досить велика та яскрава тварина. Її назва плямиста характеризує наявність яскраво-жовтих плям по тілу. Окрім того, саламандру називають ще дощівка, сисмолоко, вогняна ящірка, ящур, сисак, качур.

Саламандра вогняна на Закарпатті. Фото: "Телеграф"

Саламандра вогняна — це найбільша хвостата земноводна тварина в Україні. Вона отруйна, тому займати її не можна. Загальна довжина дорослих тварин досягає 150–250 мм. У земноводних цього виду масивні голова і тулуб, круглий у поперечному розтині хвіст. Очі великі, позаду них розміщені опукло-довгасті отруйні залози — паротиди.

Отрута шкірних залоз плямистої саламандри діє на нервову систему і є доволі токсичною для ссавців. Її середня смертельна доза становить 1.2 мг на 1 кг маси жертви. Піднебінні зуби мають вигляд двох S — подібних рядів. Забарвлення тіла чорне з яскраво-жовтими плямами неправильної форми (деякі особини можуть їх не мати), малюнок мінливий.

Зазвичай у Закарпатті налічується 3–5 особин на 100 метрів маршруту. У залісених долинах гірських річок Карпат чисельність дорослих та цьоголітків вища і може досягати 45–50 особин на квадратний кілометр. Тобто зустріти таку саламандру можна у будь-який момент.

