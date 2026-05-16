Редкость для города: во Львове заметили дикую лесную "гостью" (видео)

Анастасия Мокрик
Животное спокойно вышло к проезжей части. Фото Коллаж "Телеграфа"

Очевидица сняла неожиданную встречу

В Шевченковском районе Львова заметили косулю. Она выбежала из лесопарка и остановилась у дороги, порадовав собой проходящих мимо людей.

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Threads. Автор поста указала, что встретила необычного гостя города прямо по дороге на работу.

На кадрах видно, что животное выглядывает из лесопарка, но опасается выйти к людям. Спустя несколько секунд косуля убегает назад в зеленую зону.

Интересные факты о косулях

Это род оленей, обитающих на территории Евразии. Предпочитают лиственные и смешанные леса, лесостепи, горы.

  • Окраска летом тёмно-рыжая, зимой — серо-бурая, в области хвоста белое пятно
  • На каждой ноге косули действительно располагается по две пары копытец
  • Косули почти не издают звуков, однако у них есть короткий лай (похожий на собачий), а также писк при тревоге
  • Высота животного колеблется в пределах 60-90 см, длина – до 140 см, масса тела может достигать 37 кг.
  • Скорость бега может достигать 60 км/км, причем передвигается косуля большими прыжками в высоту до 2 метров
  • В дикой природе косуля может жить от 9 до 12 лет
  • У косуль есть "невидимый" способ общения — они используют запаховые метки. То есть, специальные железы на ногах и голове оставляют химические сигналы, которые другие косули могут "читать" как социальные сообщения.
Интересные факты о косулях. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

