Редкость для города: во Львове заметили дикую лесную "гостью" (видео)

Очевидица сняла неожиданную встречу

В Шевченковском районе Львова заметили косулю. Она выбежала из лесопарка и остановилась у дороги, порадовав собой проходящих мимо людей.

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Threads. Автор поста указала, что встретила необычного гостя города прямо по дороге на работу.

На кадрах видно, что животное выглядывает из лесопарка, но опасается выйти к людям. Спустя несколько секунд косуля убегает назад в зеленую зону.

Интересные факты о косулях

Это род оленей, обитающих на территории Евразии. Предпочитают лиственные и смешанные леса, лесостепи, горы.

Окраска летом тёмно-рыжая, зимой — серо-бурая, в области хвоста белое пятно

На каждой ноге косули действительно располагается по две пары копытец

Косули почти не издают звуков, однако у них есть короткий лай (похожий на собачий), а также писк при тревоге

Высота животного колеблется в пределах 60-90 см, длина – до 140 см, масса тела может достигать 37 кг.

Скорость бега может достигать 60 км/км, причем передвигается косуля большими прыжками в высоту до 2 метров

В дикой природе косуля может жить от 9 до 12 лет

У косуль есть "невидимый" способ общения — они используют запаховые метки. То есть, специальные железы на ногах и голове оставляют химические сигналы, которые другие косули могут "читать" как социальные сообщения.

Интересные факты о косулях. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

