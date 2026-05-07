Диких тварин побачили серед траси в Києві. Чому вони вийшли з лісу (відео)

Ці ссавці можуть бути небезпечними

У Києві на трасі побачили диких тварин. Кілька лосів перебігало дорогу просто під час інтенсивного руху транспорту.

Про це повідомляють місцеві канали. Водіїв закликають бути обачними та обережними.

Відомо, що кілька лосів помітили на Литовському проспекті, неподалік площі Шевченка. Попередньо, з тваринами все добре. Як видно на відео, вони раптово вибігли на трасу, але водії встигли відреагувати.

Цікаво, що диких тварин побачили на трасі приблизно в 6 км від лісу. Чому вони так далеко були від звичного ареалу мешкання, невідомо. Однак ймовірніше причиною стала міграція або пошук солі. Адже зазвичай шлюбний період у лосів припадає на осінь, в цей час вони край не обережні та можуть бути навіть агресивні.

Навесні, коли з'являється нове потомство, тварини можуть мігрувати задля пошуку кращого місця з більшим запасом їжі. Окрім того, досить часто траси проходять через лісові смуги, тому тварини поступово звикають до машин та їхнього шуму. Внаслідок цього не бояться вибігати на дорогу навіть вдень, коли досить жвавий рух.

Втім лосі досить небезпечні для авто, особливо вночі. Адже світло фар засліплює їх, змушуючи завмирати на місці або хаотично рухатись. Так, вони стають причиною аварійних ситуацій.

Для довідки

Лось — це найбільші сучасні ссавці з родини оленевих, травоїдні копитні, що важать до 600-800 кг і мають висоту в холці до 2,3 м. Вони мають масивний тулуб, високі ноги, коротку шию та характерні роги у самців. Лось звичайний занесений до Червоної книги України.

