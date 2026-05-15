"Розкажіть це окупантам": Дикий висловився про посилення мобілізації в Києві

Військовозобов'язані чоловіки мають служити

Обговорюючи посилення мобілізаційних заходів в Києві, українці повинні пам'ятати не тільки про свої права, а й про обов'язки.

Про це "Телеграфу" розповів ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", директор НАНЦ Євген Дикий. За його словами, те, що співробітники ТЦК спираються на постанову №560 про сповіщення за місцем проживання чи роботи, не є чимось новим чи сенсаційним.

Відповідаючи на питання, чи не суперечить це ст. 30 Конституції про недоторканність житла, Дикий зауважив, що українці, коли йдеться про Конституцію, часто згадують про свої права, але забувають обов'язки.

Євген Дикий

"Я б радив розповісти про ст. 30 та недоторканість будь-чого — житла, життя, майна — окупантам на окупованих територіях. І загалом, Конституція така цікава штука, яка або в цілому працює, або в цілому не працює. І апелювати до статті про недоторканість житла для того, щоб безкарно порушувати іншу статтю цієї ж Конституції про обов'язок захищати свою країну це, м'яко кажучи, непослідовно", — каже ветеран.

Постанова КМУ №560. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Він наголошує: "Правова держава — це не лише права, а комплекс прав та обов'язків, і спроба залишитись при правах, ігноруючи обов'язки, призведе до окупації цієї правової держави іншою державою, ні разу не правовою".

