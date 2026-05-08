Більше не недоторканні? В Україні хочуть встановити суворе покарання для порушників з ТЦК

Це рішення може змінити усе

Для працівників ТЦК і членів ВЛК (військово-лікарська комісія) можуть встановити кримінальну відповідальність за порушення правил мобілізації. Законопроєкт, що містить такі норми, комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому.

Йдеться про проєкт закону №12442 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій. Документ передбачає відповідальність аж до позбавлення волі для посадових осіб ТЦК та членів ВЛК за порушення порядку призову та проведення військово-лікарської експертизи.

За що співробітники ТЦК та члени ВЛК можуть потрапити за ґрати

Документ, який ВР 12 березня ухвалила у першому читанні, пропонує покарання від 3 до 8 років позбавлення волі для членів ТЦК та ВЛК за порушення порядку призову, у випадку, якщо це призвело до призову громадянина, який не підлягає мобілізації. Таке ж покарання передбачено за дії, які призвели до незаконного звільнення громадянина від призову.

Також за ці дії можливе додаткове покарання. Йдеться про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Відповідні зміни автори законопроєкту пропонують внести до Кримінального кодексу України. Його хочуть доповнити новими статтями 337-1 "Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби" та 426-2 "Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу".

