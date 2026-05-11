ТЦК можуть зникнути. Що пропонують замість них

Пропонували, щоб доставкою чоловіків займалася виключно поліція, проте там не згодні

ТЦК можуть піти у минуле. Є плани реформувати їх у "Офіси резерву+" з окремими підрозділами.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у парламенті. Зазначається, що команда Міністерства оборони, що працює над реформою мобілізації, пропонує трансформувати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в "Офіси резерву+" з офісами комплектування та офісами супроводу.

Які зміни можуть чекати на ТЦК

В Міноборони пропонують такі трансформації:

розділити систему на окремі напрями: рекрутинг, ВЛК та мобілізацію;

створити окремі офіси для виплат військовим, допомоги родинам та організації поховань;

частину процесів перевести в цифровий формат;

відкрити рекрутингові точки у громадських місцях;

створити спеціальні хаби для оформлення добровольців та мобілізованих.

Передбачається, що офіси комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, мобілізацією та рекрутингом. Соціальні питання та виплати військовим будуть у зоні відповідальності офісів супроводу. Частину процесів хочуть перевести у цифровий формат.

Як розповіли джерела "УП" у військовому керівництві, у Міноборони також обговорювали варіант, щоб чоловіків до ТЦК доставляли лише поліцейські, без участі військових. Однак поліція не погоджується на це, обговорення забуксувало.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні можуть встановити суворе покарання для порушників з ТЦК. Якщо мобілізовано чоловіка, який не підлягає мобілізації, представникам ТЦК та ВЛК пропонують давати до 8 років тюрми.