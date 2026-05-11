Українців 50+ повертають на ринок праці: що зміниться (інфографіка)

Учасникам програми обіцяють навчання, короткі стажування та підбір вакансій через систему сумісності

Роботодавців заохочують залучати до роботи людей старших за 50 років. Для них запускають програму "Досвід має значення", щоб допомогти фахівцям повернутися на ринок праці.

Що потрібно знати:

Основні бар’єри — цифрові навички та вікові стереотипи

Учасників навчатимуть сучасним цифровим інструментам і ШІ

Після навчання передбачене 10-денне стажування

Подати заявку можна онлайн або через центр зайнятості

Як пояснила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, наша країна вже зараз відчуває гострий дефіцит кадрів, особливо у будівництві та оборонній промисловості, проте є бар'єри, зокрема недостатні цифрові навички та вікові стереотипи.

Дослідження "Ринок праці після 50 років" показало: люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. Навпаки — роботодавці цінують їхню надійність. Водночас 65% компаній говорять про бар’єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму. Юлія Свириденко, премʼєр-міністр України

Програма, яка реалізується спільно із Державним центром зайнятості, бізнесом і громадськими партнерами, включатиме навчання та адаптацію до сучасного ринку праці, зустрічі з роботодавцями, стажування або працевлаштування.

Як взяти участь у програмі працевлаштування 50+

За даними Державної служби зайнятості, умови оплати під час короткострокового стажування визначаються окремо кожним работодавцем. Цікаво, що залучатимуть ШІ для визначення найкращих відповідностей.

"Штучний інтелект розуміє контекст досвіду та навичок, а не просто шукає збіги ключових слів. Для кожного кандидата та вакансії розраховується відсоток сумісності. Система формує ТОП-20 взаємних відповідностей", — йдеться на сторінці проєкту. Дані перевірятиме модератор. Саме для цього кандидати заповнюватимуть не класичне резюме, а "Матрицю навичок", яка створить дані для опрацювання ШІ.

Як взяти участь у програмі 50+ для фахівців та для бізнесу/ Інфографіка "Телеграф", створено з допомогою ШІ

В програму входить навчання позиціонуванню досвіду фахівця на ринку, опанування сучасних цифрових інструмнтів та ШІ, а також про взаємодію в командах різного віку. Важливо, що після навчання, людина має пройти 10-денне практичне стажування і після цього отримувати "так" чи "ні" від роботодавця. Зареєструватись на участь можна онлайн або у центрі зайнятості. За проєктом, працевлаштування має настати в вересні-жовтні.

Етапи реалізації проєкту/ Джерело: Державна служба зайнятості

Раніше "Телеграф" розповідав, що через дефіцит кадрів Україна змушена залучати до роботи трудових мігрантів. Потреба в робочих руках — близько 300 тисяч щорічно, але поки про таку кількість заробітчан не йдеться.