Чи витіснять мігранти українців на ринку праці: експерт оцінив реальну ситуацію

Через війну та низькі доходи іноземці не поспішають їхати на роботу в Україну

Розмови про масове завезення в Україну працівників із країн Азії не відповідають реальності, а сам ринок праці нині залишається малопривабливим для іноземців через війну, низькі зарплати та безпекові ризики, тож очікувати, що мігранти можуть замінити старших українців на посадах не варто.

Що потрібно знати:

Війна та низькі зарплати роблять Україну непривабливою для мігрантів

Після війни роботодавці можуть активніше залучати іноземних працівників

Державної стратегії щодо трудових мігрантів наразі немає

Про це в коментарі "Телеграфу" заявив колишній народний депутат та експерт із соціальної політики Павло Розенко. За його словами, інформація про нібито масове прибуття працівників з Індії, Пакистану чи Бангладеш є перебільшеною та часто використовується як елемент інформаційного впливу.

Історії, що масово завозять робітників з Індії, Пакистану чи Бангладеш, — це все байки. За перший квартал цього року в Києві було надано приблизно 790 дозволів на роботу іноземців. А в цілому по Україні — біля трьох тисяч. Це не просто мізер, це крапля в океані. Тобто це більше інформаційно-пропагандистська спецоперація з боку Росії, яка розганяє незадоволення в суспільстві. Павло Розенко, колишній народний депутат та експерт із соціальної політики

Він наголосив, що українці на вулицях самі можуть побачити, що масового приїзду мігрантів в Україну немає, бо наша країна не приваблива для їхнього заробітку, та ризик все ж таки залишається. На думку Розенка, питання стане актуальним після війни.

"Ми будемо стикатися з тим, що роботодавці будуть більше привозити мігрантів. Але, на жаль, державної політики щодо мігрантів з яких країн, якої вікової категорії ми хочемо бачити, — нема. І в мене великі сумніви, що ця державна політика щодо мігрантів буде присутня по завершенні війни", — каже Розенко і наголошує — саме держава має визначити, "кого і яким чином залучати для роботи на економіку України".

Також Розенко розкритикував владу за відсутність конкретної стратегії повернення українців з-за кордону. За його словами, чітких рішень, кого саме планують повертати, на яких умовах та які механізми для цього використовуватимуть немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців 50+, які не мають роботи, повертатимуть на ринок праці — держава запустила програму "Досвід має значення". На думку Розенка, ця акція — піар, а ринок праці в дефіциті не через нестачу працівників старшого віку.