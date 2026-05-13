Масове закриття супермаркетів в Україні: з ринку йдуть одразу чотири мережі

Супермаркети мереж групи "Євротек" припинять роботу вже до кінця травня, а деякі вже не працюють

Закриваються супермаркети мереж "Арсен" та магазини "Союз", "Квартал" та "Фреш", які працювали в різних областях України. Найбільше це торкнеться покупців на заході України та зокрема, у Львові. Магазини працюватимуть до 31 травня.

Що потрібно знати

До 31 травня в Україні закриються магазини мережі "Арсен"

Мережі належать групі компаній "Євротек"

На місця магазинів можуть зайти "Сільпо" або Novus

Як заявляють у групі компаній "Євротек" — це плановий вихід з ринку. Географія магазинів надзвичайно широка.

Мережа "Арсен" заснована у Львові у 2022 році, та увійшла в групу "Євротек" у 2009. У Львові є шість "Арсенів", також по одному супермаркету є в Рівному та Івано-Франківську.

Арсен в Івано-Франківську/ Фото: versii.if.ua

Мережа "Фреш" була заснована у 2007 році в Керчі. Потім магазини відкривались в Кривому Розі, Херсоні, Євпаторії та Рівному. Супермаркети в Криму не працюють, а на початок повномасштабного вторгнення у мережі було 9 супермаркетів: у Херсоні, Скадовську, Новій Каховці та Рівному. Більша частина мережі не працює.

Мережа "Союз" та "Квартал" перейшли до "Євротеку" у 2009 році. "Союз" виник в Чернігові в 1996 році, ці супермаркети були у Славутичі, Прилуках, Києві, Бердичеві, Житомирі, Білій Церкві. "Квартал" заснували також у Чернігові, але пізніше — в 2003. На 2020 рік у мережі була 23 магазини у чотирьох містах України: Чернігові, Славутичі, Прилуках і Житомирі. Обидві мережі почали закриватися ще у березні — оголосили про масовий розпродаж. Ще понад 15 років тому, у 2008 вони "тягнули" на себе понад 70% товарообігу в роздрібній торгівлі Чернігова.

На місця магазинів мають зайти інші оператори ринку. Припускають, що це може бути мережа "Сільпо" або ж Novus. Асоціація ритейлерів України назвала ці дві мережі в десятці тих, що розвивались найактивніше в 2025 році. Загалом перелік такий:

"Сім23"/"Сімі"

"АТБ"

"Thrash!"

"Novus"

"Фора"

"Файно Маркет"

"Коло"

"Torba"

"Сільпо".

Рейтинг продуктових магазинів за кількість відкритих точок/ Джерело: RAU

Найбільші гравці ринку за кількістю працюючих магазинів — "АТБ", "Сім23"/"Сімі", "Фора". "Сільпо", що належить тій же компанії, що і "Фора" до трійкі лідерів не увійшов, а посів четверте місце.

