Приємна зарплата та житло: пенсіонерам пропонують роботу на Київщині

Працівникам надають гуртожиток

На Київщині є приваблива вакансія для пенсіонерів і не лише. Робота — вахтовим методом, а працівників шукають у Житомирі.

Відповідне оголошення зʼявилося на популярному сайті пошуку вакансій. Зарплата може приємно здивувати.

Агробізнес, розташований на трасі Київ — Житомир, шукає працівників для збирання та фасування грибів. Йдеться про печериці.

Роботодавець готовий взяти на повну зайнятість студента, людину з інвалідністю або пенсіонера.

Претендентам пропонується офіційне працевлаштування та проживання у новому гуртожитку з кухнею, душовими, посудом та постільною білизною.

Працювати доведеться за вахтовим режимом: 4 робочих тижні, після чого 2 тижні виділяється на відпочинок.

Щодо заробітної плати, роботодавець обіцяє бонусну систему мотивації. В оголошенні зазначається, що заробіток залежить від виробітку та становить від 22 до 37 тисяч грн.

Раніше відома компанія Megogo оголосила про набір співробітників на посаду прибиральниці до офісу в Києві. На цю вакансію готові взяти, зокрема, пенсіонерів. Роботодавець шукає людину, яка допоможе створювати затишний та комфортний простір.

Також ми писали, що мережа супермаркетів "АТБ" опублікувала вакансію на посаду продавця-консультанта. Однак в інтернеті розгорілися суперечки щодо оплати праці за таку роботу.