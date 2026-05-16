Невидимая роль в природе: как змеи обеспечивают выживание любимых символов Украины

Даже такие противоречивые создания нужны в природе

Змеи, которых люди часто боятся и уничтожают, необходимы для жизни аистов, которые считаются символом Украины. Пресмыкающиеся входят в кормовую базу этих птиц.

Аист поймал змею. Фото: depositphotos

Об этом "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. По его словам, змеи выступают важным источником питания для аистов.

"Очень большую долю их (аистов, — ред.) рациона составляют именно змеи. Мы часто забываем, сколько змей такая птица должна съесть, чтобы расправить крылья и радовать нас своим появлением где-нибудь на столбе или на поле", — отметил специалист.

Аисты питаются змеями. Иллюстрация "Телеграф"/ШИ

Почему аистов считают символом Украины

Эти птицы, которых в разных регионах называют также чорногуз, бусол или гайстер, являются одними из самых любимых в нашей стране. Аисты считаются символом любви к родному дому и патриотизма.

Эти птицы настолько привязаны к своим гнездам, что преодолевая тысячи километров после зимы в Африке, они всегда возвращаются на то же место — к своей украинской крыше или дереву. Как и украинцы, которые часто (и даже сейчас из-за войны) вынуждены были покидать родную землю, но навсегда сохраняют любовь к ней и возвращаются при первой возможности.

Напомним, Алексей Марущак также рассказал "Телеграфу", что змеи стали ближе к Киеву. Почему бывшая "экзотика" сейчас живет в столичных водоемах.