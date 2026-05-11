Зупинили посеред вулиці через собаку і виписали постанову: який штраф чекає власників тварин

Розміри штрафів вражають

Власників собак в Україні будуть штрафувати за відсутність реєстрації домашніх улюбленців. Це правило стає частиною масштабної кампанії з цифровізації та посилення відповідальності за тварин. Перші випадки активних перевірок та санкцій вже фіксують у Львові.

"Телеграф" розповість детальніше, який штраф доведеться заплатити. А також як зареєструвати собаку.

Що сталося

Як повідомляє видання sud.ua, у Львові на одну з власниць собаки було складено адміністративну постанову безпосередньо під час прогулянки. Причиною стало те, що тварина не мала муніципального жетона, який видається після офіційної реєстрації в ЛКП "Лев".

Розміри штрафів (згідно зі ст. 154 КУпАП):

Відсутність реєстрації тварини трактується як порушення правил утримання собак:

Перше порушення: штраф від 170 до 340 грн (або попередження).

штраф від (або попередження). Повторне порушення (протягом року): штраф від 340 до 510 грн .

(протягом року): штраф від . Якщо собака завдала шкоди (наприклад, покусала когось або пошкодила майно) і при цьому вона не зареєстрована: штраф зростає до 1700–3400 грн із можливою конфіскацією тварини.

Штрафи за відсутність жетона у собак. Фото - ШІ

Чому чипування не достатньо

Важливий нюанс, про який попереджають львівські комунальники: наявність лише мікрочипа не звільняє від відповідальності. Муніципальний жетон є обов’язковим фізичним підтвердженням того, що собака внесена до міської бази даних. Це дозволяє патрульним миттєво ідентифікувати власника, не відвозячи тварину до ветеринара для сканування чипа.

Як зареєструвати собаку у 2026 році

Процедура стала максимально доступною і складається з кількох кроків. Детальніше про це за посиланням.

Звернення до ЦНАП або ветеринарної клініки: Потрібно мати паспорт власника та ветеринарний паспорт тварини. Чіпування: Якщо тварина ще не має мікрочипа, його введуть на місці. Отримання документів: Власнику видають свідоцтво про реєстрацію (дані також з'являються в застосунку "Дія") та фізичний номерний жетон, який має бути на нашийнику.

Реєстрація є платною (вартість послуги разом із жетоном складає близько 210 грн), але вона є разовою і діє протягом усього життя тварини. Влада наголошує: мета таких заходів — не наповнення бюджету штрафами, а створення безпечного міського середовища та контроль за вакцинацією від сказу.

Як зареєструвати собаку. Фото - ШІ

Раніше "Телеграф" писав, який штраф за незаконну вирубку дерев.