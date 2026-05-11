Після спеки — різке похолодання: де в Україні вдарять заморозки вже зовсім скоро

Найбільше опадів і гроз очікують протягом найближчих днів

В Україну ідуть дощі, грози та шквали. Після суттєвого потепління на початку травня, температура знову зміниться — стане холодніше. Найбільш дощові дні очікуються вже на цьому тижні.

Що потрібно знати:

Найбільше дощів очікують 13–15 травня

Опади прогнозують у всіх регіонах країни

У західних областях можливі заморозки до -3 °C

Похолодання найбільше зачепить захід і північний захід

"Особливо істотно похолоднішає у західних та північно-західних областях", — зазначив в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

Причина зміни погоди — прихід до України вологих повітряних мас з півдня та південного сходу, а також області низького тиску над Європою. Саме з країн Балтії та Скандинавського півострова пошириться прохолодне повітря, яке вплине на західні та північно-західні області.

Метеоролог прогнозує найбільш дощову погоду з 13 по 15 травня включно."У ці дні опади охоплять усі регіони України, у центральних та північних областях місцями дощі будуть сильними", — каже Кібальчич. Нестійка погода з короткочасними дощами збережеться з 16 по 20 травня. В ці дні переважатиме знижений атмосферний тиск, вітер буде слабкий, здебільшого східного та південно-східного напрямку. Виключення стануть грози — можуть бути пориви до 15-20 м/с та загалом сильніший вітер.

Температура в Україні на найближчі 10 днів

За оцінкою метеоролога, температура буде нерівномірною.

Вночі 12-13 травня очікується +7…+13 °C, проте у західній частині почнеться поступове похолодання. Вдень варто очікувати +20…+26 °C, проте на Правобережжі країни денна температура знизиться до +13…+18 °C.

У західних областях у період з 13 по 15 травня місцями можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту до -3 °C.

У період з 15 по 20 травня нічна температура очікується в межах +6…+13 °C, денна близько +17…+23 °C.

"На карті розподілу середньої температурної аномалії з 10 по 17 травня помітно, що відносно тепла погода переважатиме на Лівобережжі України, а в західній частині очікуються нижчі порівняно з нормою значення температури", — зауважує метеоролог та пояснює — на карті видно прохолоду і на більшій частині Європи (синій колір).

Погодна карта/ Джерело: надано метеорологом

