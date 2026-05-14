Тепло різко прийде до Києва? Названо дати, коли столицю може розжарити сонце

Перелом холодного тренду розпочнеться вже днями

Тимчасове похолодання, яке накрило міста України посеред травня, почне відступати. Так, наприклад, у Києві стовпчики термометрів знову піднімуться майже до літніх показників у день з дня на день.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

Так, згідно з даними сервісу, у столиці України похолодання почне відступати вже з п’ятниці, 15 травня, коли денна температура підніметься до +20, а літнє тепло прийде в середу, 20 травня, з підвищенням температури до +26 градусів. Проте радіти теплу можуть завадити опади у вигляді дощів, які прогнозуються на початок наступного тижня.

Про різке потепління також повідомляє сайт "Укргідрометцентру". За його прогнозом, вже до 20 травня повітря у Києві може прогрітися до +28 градусів. Також можливі опади на початку тижня.

Аналогічної думки дотримуються і фахівці сервісу Meteofor – до +26 до 20 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на початку травня у Львові зафіксували аномально високі показники температури. Показники підскочили близько +40 градусів.