Готуйте парасольки та не ховайте куртки: коли у Дніпрі може бути пік похолодання у травні

Дані Укргідрометцентру дещо різняться від прогнозів штучного інтелекту

Весна у Дніпрі не поспішає радувати теплом. Попри календарний травень, справжня літня спека поки що залишається лише у планах, а на зміну сонячним дням знову прийдуть холодні атмосферні фронти.

Такі дані наводить прогностична модель Google DeepMind WeatherNext 2. "Телеграф" розповість деталі.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

За даними метеорологів, друга декада травня розпочнеться з помірного похолодання. Вже з 11 травня стовпчики термометрів вдень опустяться до позначки +16…+17°C. Небо затягне хмарами, а містянам варто бути готовими до дощів. Проте справжнє випробування чекає на жителів Дніпра в середині тижня.

Погода у Дніпрі. Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2.

Коли буде найхолодніше

Пік похолодання припаде на 14–15 травня. У ці дні синоптики прогнозують денну температуру в межах +17…+19°C, нічні показники лише +6…+9°C. Можливі грози та поривчастий вітер, що лише підсилюватиме відчуття прохолоди.

Третя хвиля "свіжості" очікується в період з 18 по 20 травня, коли денна температура коливатиметься навколо +18…+20°C при хмарній погоді.

Коли у Дніпро нарешті прийде стабільне літо

Для тих, хто вже мріє про шорти та футболки, є хороші новини, але доведеться зачекати. Згідно з прогнозом, стабільне літнє тепло повернеться в регіон лише після 21 травня. Наприкінці місяця ситуація зміниться на краще. Вдень повітря прогріється до комфортних +22…+25°C. Ночі стануть значно теплішими — до +12…+15°C.

Який прогноз дає Укргідрометцентр

Водночас дані Укргідрометцентру дещо різняться від прогнозів штучного інтелекту, обіцяючи жителям Дніпра більш оптимістичні показники. Зокрема, вже у понеділок 18 травня та вівторок 19 травня синоптики прогнозують справжню літню спеку до +28°C, тоді як DeepMind очікував у цей період лише +20°C. Нічні температури за офіційними даними також будуть значно вищими і не опускатимуться нижче +11…+17°C протягом всієї другої декади місяця. Щодо опадів, то Укргідрометцентр підтверджує дощову погоду 13 та 14 травня, проте обіцяє багато сонячних прояснень у наступні дні.

