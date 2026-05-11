Весна на паузі: скільки у Києві триватиме похолодання з дощами і коли чекати "літа"

Найскладніший період припадає на середину цього тижня

Київ знову накрила хвиля весняного похолодання. Цього разу вона буде недовгою і тепло повернеться вже за кілька днів.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

Так, за даними сервісу, поточна хвиля похолодання у столиці України триватиме ще кілька днів, після чого місто накриє нова тепла хвиля. Найскладніший період припадає на середину цього тижня (стовпчики термометрів можуть опуститися аж до +9+16 градусів), але вже наступного понеділка сонце поверне до столиці майже літні температури (до +25 градусів). Похолодання супроводжуватиметься опадами у вигляді дощів.

Про похолодання також повідомляє сайт "Укргідрометцентру". Згідно з його прогнозом, до 13-14 травня в Києві може похолодати до +13 градусів, але вже до 17 числа температурні показники повернуться до позначок вище 20 градусів. Можливі часті опади.

Повернення до +20 градусів до 18 травня прогнозують і фахівці сервісу Meteofor.

