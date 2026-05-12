Популяція вовків в Україні за час війни зросла вдвічі: скільки їх зараз

Через війну в природі запрацювали механізми, які раніше стримувало полювання

Кількість вовків в Україні зросла вдвічі з часів до початку повномасштабного вторгнення. І причина цього не тільки в тому, що на цих тварин не полювали мисливці.

Що потрібно знати:

Однією з причин росту популяції стала заборона полювання

Збільшилась кількість копитних тварин — основної здобичі вовків

Хороша кормова база підвищує народжуваність і виживання молодняка

Частина вовків мігрувала зі східних і південних областей через бойові дії

Як розповів "Телеграфу" зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий, зросла кількість кормової бази вовка — копитних тварин, на яких також немає полювання.

Як свідчить офіційна статистика Держлісагентства, пояснює Дикий, на території України без урахування природно-заповідного фонду та окупованих території в 2025 нарахували 3915 особин. Тож загалом можна казати про 4000 вовків. У 2020 році їх було усього 2102. І заборона полювання — одна з причин.

Вовк сірий або вовк звичайний/ Фото: SaveWildFund

Кількість вовків у 2000 особин була достатньою для відтворення популяції і завжди трималась в цих рамках. "Оці 2000 вовків, які трималися в межах плюс-мінус 2000, при тому що щороку проводився відстріл вовка. Я вам наведу дані офіційної статистики. Чисельність на 2020 рік: 2102 вовки. Добуто — 665 з тих 2000. На наступний 2021 рік: чисельність — 1999, добуто — 682", — пояснює Дикий.

Більше оленів — більше вовків

Основний корм вовка — це олені, косулі та інші копитні невеликого розміру. Якщо вовки вполюють лося — зможуть його їсти кілька днів усією родиною, але лише за умови, що їх не турбуватимуть. "Коли є багато їжі, хороша кормова база, відповідно зростає і народжуваність тварин, зокрема вовка. Тому що коли бідна кормова база, то буде і менша народжуваність. Менше буде народжуватися, менше буде виживати з тих малят. А якщо є що їсти, відповідно — ріст популяції", — пояснює природний механізм зоолог.

Він також наголосив, що частина особин зі східних та південних областей мігрувала туди, де немає бойових дій. "Хижаки і всі крупні тварини, які можуть пересуватися на великі відстані, вони будуть залишати ці території, де є небезпека. Однозначно", — резюмує фахівець.

Довідково: В Україні вовк зустрічається на всій території за виключенням Криму, здебільшого мешкає в лісовій зоні та Карпатах. Вовк — активний мисливець, що може рухатися зі швидкістю навіть до 75 км/годину (типова — 55—60 км/год), пройти за ніч від 60 до 80 км, а голодний — з'їсти 10 кг м'яса за раз

Раніше "Телеграф" розповідав, що поки вовк в Україні до війни був здобиччю мисливців, в світі відроджували вовка, який вже зник.